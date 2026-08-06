Occidental Petroleum brille grâce à sa trésorerie et ses activités pétrolières

Occidental Petroleum a dégagé un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 2,8 milliards de dollars au 2e trimestre 2026, soit un bénéfice dilué par action (BPA) de 2,75 USD. Le bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires s'élève quant à lui à 2,4 MdsUSD, soit un BPA ajusté lié aux activités poursuivies de 2,40 USD.

Désendettement accéléré et retour accru aux actionnaires

Sur le plan financier, la dynamique de désendettement s'est nettement poursuivie au cours de ces trois mois : la dette principale a été réduite de 1,9 MdUSD pour s'établir à 11,8 MdsUSD, rapprochant ainsi l'entreprise de son objectif moyen terme de 10 MdsUSD.

Fort de cette solidité financière retrouvée, le conseil d'administration a approuvé une hausse supplémentaire de 8% du dividende trimestriel cette année. Porté à 0,28 USD par action, il sera mis en paiement le 15 octobre 2026 au profit des actionnaires inscrits au 10 septembre 2026.

Génération de trésorerie record et discipline d'investissement

Le groupe fait preuve d'une excellente discipline en matière de gestion de ses flux. Il a généré 5,1 MdsUSD de flux de trésorerie d'exploitation issus des activités poursuivies (dont 4,6 MdsUSD avant variation du besoin en fonds de roulement).

Il a dégagé 3 MdsUSD de flux de trésorerie disponible (avant variation du BFR) issus des activités poursuivies, soit le niveau le plus élevé depuis le 3e trimestre 2022, pour des dépenses d'investissement contenues à 1,6 MdUSD.

Redressement du Midstream et cap maintenu sur la valeur à long terme

Sur le plan opérationnel, la production mondiale atteint 1 433 kboe/d (milliers de barils équivalent pétrole par jour), dépassant la fourchette haute des prévisions. Cette surperformance a été principalement portée par le rendement élevé des gisements dans le bassin Permien et dans le golfe du Mexique.

Le bénéfice ajusté avant impôts du pôle Midstream et commercialisation est supérieur à la limite haute des prévisions, ressortant à 1,3 MdUSD. Ce segment signe un vif redressement par rapport à la perte de 87 MUSD enregistrée au premier trimestre, tiré par l'élargissement des marges sur le brut et par l'optimisation des capacités de transport gazier.

En outre, concernant le pôle Pétrole & Gaz (Upstream), le bénéfice avant impôts de 2,8 MdsUSD sur ce 2e trimestre (contre 1 MdUSD au 1er trimestre) a été soutenu par une hausse de 38% du prix réalisé du pétrole brut à l'échelle mondiale (96,78 USD/baril).

Pour Richard Jackson, président-directeur général d'Occidental Petroleum, "ces résultats du 2e trimestre confirment la solidité du groupe et ses atouts concurrentiels pour continuer à créer de la valeur". Il précise : "Nous optimisons nos actifs grâce à nos technologies de récupération de pointe et à une stratégie de développement axée sur la rentabilité. En parallèle, nous préservons un bilan financier solide, développons nos ressources internes et réduisons nos coûts. En maintenant ce cap, nous comptons accélérer la croissance de notre flux de trésorerie disponible d'ici 2030 et offrir une rentabilité durable à nos actionnaires."