 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 126,21
+0,88%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Occidental Petroleum au-dessus des prévisions trimestrielles
information fournie par AOF 11/11/2025 à 14:33

(AOF) - Occidental Petroleum a publié des comptes supérieurs aux attentes au titre de son troisième trimestre, dégageant un bpa ajusté de 64 cents contre un consensus de 52 cents. Le groupe pétrolier basé à Houston, qui vient de décider de vendre son activité pétrochimique OxyChem à Berkshire Hathaway pour 9,7 milliards de dollars, a affiché des revenus de 6,7 milliards de dollars, contre 7,1 milliards un an auparavant.

Occidental prévoit une production comprise entre 1,44 MMboepd et 1,48 MMboepd pour le trimestre en cours. Les analystes tablaient en moyenne sur une production de 1,44 MMboepd au quatrième trimestr

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

OCCIDENTAL PETROLEUM
41,820 USD NYSE 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Armistice: Macron préside la cérémonie du 107ème anniversaire
    Armistice: Macron préside la cérémonie du 107ème anniversaire
    information fournie par AFP Video 11.11.2025 14:27 

    Le président français Emmanuel Macron se rend à la flamme du Soldat inconnu sous l'Arc de triomphe pour une cérémonie célébrant le 107e anniversaire de l'Armistice du 11 novembre 1918, mettant fin à la Première Guerre mondiale.

  • Le ministre portugais de la Réforme Goncalo Matias (gauche) et le maire de Lisbonne Carlos Moedas saluent les participants du Web Summit lors de sa soirée d'ouverture, le 10 novembre 2025 à Lisbonne ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )
    IA, robots et quantique au cœur du Web Summit de Lisbonne
    information fournie par AFP 11.11.2025 13:53 

    Entrepreneurs, investisseurs et influenceurs ont convergé mardi vers le Web Summit à Lisbonne pour échanger sur l'intelligence artificielle, les robots ou encore le quantique, sur fond de tensions géopolitiques et commerciales mondiales. Sous un ciel gris, les ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 11.11.2025 13:49 

    (Actualisé avec valeurs technologiques, précisions sur le secteur aérien, Paramount Skydance, Alphabet, Occidental Petroleum, Rocket Lab et Rigetti Computing, contrats à terme) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux ... Lire la suite

  • Photo satellite de Planet Labs PB, prise et diffusée le 9 novembre 2025, montrant le complexe KK Park après une opération militaire ayant causé des dégâts dans ce centre d'arnaques en ligne, dans le canton de Myawaddy, à l'est de la Birmanie, en face au district de Mae Sot (en haut et à droite), dans la province thaïlandaise frontalière de Tak ( 2025 Planet Labs PBC / Handout )
    Birmanie: démolition partielle d'un centre d'arnaques après des raids de la junte, selon des images satellites
    information fournie par AFP 11.11.2025 13:40 

    Des images satellite analysées par l'AFP montrent une destruction partielle d'un vaste centre d'arnaques en ligne en Birmanie après l'annonce d'une opération militaire, mais une grande partie des bâtiments se dressent toutefois encore. La junte birmane avait annoncé ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank