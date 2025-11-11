Occidental Petroleum au-dessus des prévisions trimestrielles

(AOF) - Occidental Petroleum a publié des comptes supérieurs aux attentes au titre de son troisième trimestre, dégageant un bpa ajusté de 64 cents contre un consensus de 52 cents. Le groupe pétrolier basé à Houston, qui vient de décider de vendre son activité pétrochimique OxyChem à Berkshire Hathaway pour 9,7 milliards de dollars, a affiché des revenus de 6,7 milliards de dollars, contre 7,1 milliards un an auparavant.

Occidental prévoit une production comprise entre 1,44 MMboepd et 1,48 MMboepd pour le trimestre en cours. Les analystes tablaient en moyenne sur une production de 1,44 MMboepd au quatrième trimestr

