Occidental découvre du pétrole sur le gisement de Bandit dans le golfe du Mexique

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(Ajout d'actions et de détails dans les paragraphes 4 à 6)

Le producteur de schiste américain Occidental Petroleum OXY.N a découvert du pétrole sur le gisement de Bandit dans le golfe du Mexique, qu'il détient en copropriété avec Chevron CVX.N et Woodside Energy WDS.AX , à environ 125 miles au sud de la côte de la Louisiane, a-t-il déclaré jeudi.

Bandit est exploité par Occidental, qui détient une participation directe de 45,375 %. La major pétrolière américaine Chevron détient 37,125 % et la société australienne Woodside Energy 17,5 %.

Le golfe du Mexique, que le président américain Trump a rebaptisé "golfe d'Amérique" en vertu d'un décret, abrite environ 15 % de la production américaine de pétrole brut.

"Nous pensons que cette découverte démontre l'importance continue du golfe d'Amérique en tant que source stratégique d'approvisionnement en pétrole domestique fiable qui soutient la sécurité énergétique à long terme", a déclaré Jeff Simmons, dirigeant d'Occidental.

La société a indiqué dans un communiqué que les copropriétaires évaluaient les résultats afin de déterminer les prochaines étapes et que la découverte offre la possibilité de raccordements sous-marins à une installation exploitée par Occidental et à d'autres situées à proximité.

Les raccordements sous-marins relient les champs pétroliers et gaziers offshore aux installations de production existantes par l'intermédiaire de pipelines et d'autres infrastructures.

Les actions de la société basée à Houston, au Texas, ont augmenté de 1,5 % dans les échanges avant bourse, alors que les prix du pétrole ont également augmenté en raison des craintes que les flux d'énergie à travers le détroit crucial d'Ormuz restent restreints.