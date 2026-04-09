BTS a lancé sa tournée mondiale, porté par le triomphe de son dernier album

Des fans prennent des photos de bâtons lumineux à l'effigie de BTS à leur arrivée au stade où le groupe de K-pop se produira, à Goyang, le 9 avril 2026 ( AFP / Jung Yeon-je )

Les mégastars de la K-pop BTS ont entamé jeudi leur tournée mondiale, portés par l'élan de leur dernier album, au sommet des classements mondiaux, et un gigantesque concert au cœur de Séoul marquant leur retour.

Le premier concert de la tournée "a débuté!", a annoncé jeudi Hybe, le label du groupe, à l'AFP.

Les fans de BTS ont convergé pour cet événement au stade de Goyang, qui accueillera au total près de 120.000 spectateurs sur ses trois dates (9, 11 et 12 avril).

La ville, située à une quinzaine de kilomètres au nord de la capitale Séoul, était déjà parée de violet, la couleur emblématique du groupe, plusieurs heures avant le concert.

Une teinte que l'on retrouvait dans l'accoutrement d'une grande partie des spectateurs patientant à l'extérieur du stade. Plusieurs d'entre eux parlaient anglais, espagnol, chinois ou encore japonais, signe de la portée internationale du groupe.

"C'est le billet (de concert, ndlr) que j'ai eu le plus de mal à obtenir. Même en étant en Corée, avec un internet haut débit, j'étais 80.000e dans la file d'attente", a témoigné auprès de l'AFP Evelyn Soto Villarreal, une fan mexicaine de 27 ans qui vit à Busan.

"La pluie ne suffira pas à nous arrêter", a pour sa part confié à l'AFP Czarina Marushka Geronimo, 33 ans, venue des Philippines exprès pour le concert.

Avec 85 concerts prévus dans 34 villes à travers le monde, cette tournée très attendue, qui a débuté à Goyang, la ville natale du leader du boys band RM, pourrait surpasser les recettes de la récente tournée "Eras Tour" de Taylor Swift, selon les analystes.

Ils passeront en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique Latine et en Europe, dont deux soirs à Paris en juillet.

"Nous étions tous d'accord pour dire que le plus important pour un chanteur, c'est un concert", a déclaré Jin, un membre de BTS dans un communiqué publié quelques heures avant le concert.

"Nous voulons rencontrer des publics du monde entier le plus vite possible et, comme il s'agit de notre première tournée mondiale depuis longtemps, nous voulons découvrir directement la culture et l'ambiance des concerts de chaque région".

Souvent perçu comme le plus grand boys band au monde, BTS s'est retrouvé le mois dernier sur scène au grand complet pour la première fois après une pause de près de quatre ans pour cause de service militaire obligatoire de ses sept membres.

Leur concert depuis la place Gwanghwamun, devant le palais historique de Gyeongbokgung, a rassemblé quelque 100.000 fans selon le label, et sa retransmission sur Netflix a attiré 18,4 millions de téléspectateurs à travers le monde a rapporté le géant du streaming.

- "Un nouveau chapitre" -

Leur dernier album, "ARIRANG", est présenté comme le reflet de l'identité coréenne du boys band, il tire son nom d'une chanson folklorique coréenne traditionnelle évoquant la nostalgie et la séparation, souvent considérée comme l'hymne national officieux de la Corée du Sud.

Des fans posent pour des photos devant une grande banderole à l'effigie du boys band de K-pop BTS, sur les marches menant au stade où le groupe se produira, à Goyang, le 9 avril 2026 ( AFP / Jung Yeon-je )

Avec cet album, le groupe a voulu passer au-delà des thèmes de la douleur adolescente et des conflits intérieurs pour entrer "dans un domaine où ils se penchent plus profondément" sur eux-mêmes, a observé auprès de l'AFP Kim Jeong-seob, auteur de "L'univers de BTS", un livre disponible uniquement en coréen.

Décrivant la tournée comme le début d'un "nouveau chapitre", Kim Jeong-seob, également spécialiste de la culture coréenne du divertissement à l'université de Sungshin à Séoul, estime que les problèmes mondiaux actuels, tels que les guerres, les conflits ethniques et religieux, pourraient se refléter dans leur travail.

- K-culture et soft power -

Dans cette industrie hautement compétitive, de nombreux groupes de K-pop ont dû signer la fin de leur carrière après leur service militaire, une situation à laquelle le groupe a échappé.

BTS est récemment devenu le premier groupe de K-pop à se hisser en tête du classement hebdomadaire américain Billboard 200 pendant deux semaines consécutives avec ce nouvel album, tandis que ses morceaux ont également décroché les premières places sur plusieurs classements Spotify, dont "Daily Top Songs Global" - le palmarès quotidien des 200 chansons les plus écoutées en streaming dans le monde entier sur la plateforme.

Des fans de BTS regardent le concert marquant le retour du groupe de K-pop sur des écrans installés à Séoul, le 21 mars 2026 ( AFP / Jung Yeon-je )

"C'est extrêmement important pour l'avenir de la K-culture et de la nation coréenne, car cela signifie que cette croissance sans précédent de son soft power va se poursuivre", estime le sociologue américain Sam Richards, professeur à l'Université d'Etat de Pennsylvanie.

Derrière la domination continue de BTS se trouve la force d'ARMY, largement reconnue comme l'une des communautés de fans les plus organisées au monde.

BTS a "construit sa communauté de fans grâce aux réseaux sociaux et à l'interaction directe avec le public avant que l'industrie ne comprenne pleinement comment faire, en particulier avec des plateformes comme Twitter et SoundCloud", relève auprès de l'AFP Jeff Benjamin, chroniqueur K-pop pour Billboard.