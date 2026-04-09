Amazon révèle 15 milliards de dollars de revenus annuels dans l'IA
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 19:13
Amazon a annoncé que ses services d'intelligence artificielle au sein d'AWS génèrent désormais plus de 15 milliards de dollars de revenus annualisés, soit environ 10% du chiffre d'affaires de sa division cloud, estimé à 142 milliards. Cette première communication chiffrée sur ce segment stratégique a été bien accueillie par les marchés, avec une hausse de 4,5% du titre, dans un contexte de questionnements sur l'ampleur des investissements engagés.
Le groupe prévoit près de 200 milliards de dollars de dépenses d'investissement cette année, principalement dédiées à l'IA. Andy Jassy affirme que ces dépenses reposent sur une demande client déjà solide et devraient commencer à être rentabilisées entre 2027 et 2028. Amazon cherche ainsi à démontrer que la dynamique actuelle de l'IA se traduit déjà en revenus concrets, à l'instar de Microsoft, qui a également communiqué sur ses performances dans ce domaine.
Parallèlement, les technologies internes du groupe, comme les puces Graviton, Trainium et les systèmes Nitro, génèrent désormais plus de 20 milliards de dollars de revenus annuels. Amazon envisage d'étendre leur commercialisation au-delà de son écosystème, dans un marché en forte expansion où les infrastructures et composants deviennent des leviers stratégiques majeurs.
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