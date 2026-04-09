 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Amazon révèle 15 milliards de dollars de revenus annuels dans l'IA
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 19:13

Le groupe commence à démontrer la rentabilité de ses investissements massifs dans l'intelligence artificielle. AWS s'impose comme un moteur clé de cette croissance.

Amazon a annoncé que ses services d'intelligence artificielle au sein d'AWS génèrent désormais plus de 15 milliards de dollars de revenus annualisés, soit environ 10% du chiffre d'affaires de sa division cloud, estimé à 142 milliards. Cette première communication chiffrée sur ce segment stratégique a été bien accueillie par les marchés, avec une hausse de 4,5% du titre, dans un contexte de questionnements sur l'ampleur des investissements engagés.

Le groupe prévoit près de 200 milliards de dollars de dépenses d'investissement cette année, principalement dédiées à l'IA. Andy Jassy affirme que ces dépenses reposent sur une demande client déjà solide et devraient commencer à être rentabilisées entre 2027 et 2028. Amazon cherche ainsi à démontrer que la dynamique actuelle de l'IA se traduit déjà en revenus concrets, à l'instar de Microsoft, qui a également communiqué sur ses performances dans ce domaine.

Parallèlement, les technologies internes du groupe, comme les puces Graviton, Trainium et les systèmes Nitro, génèrent désormais plus de 20 milliards de dollars de revenus annuels. Amazon envisage d'étendre leur commercialisation au-delà de son écosystème, dans un marché en forte expansion où les infrastructures et composants deviennent des leviers stratégiques majeurs.

Valeurs associées

AMAZON.COM
231,5200 USD NASDAQ +4,64%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank