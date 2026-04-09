Occidental annonce une découverte de pétrole dans le golfe du Mexique

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(Ajout de détails aux paragraphes 2 et 3)

Leproducteur de schiste américain Occidental Petroleum OXY.N a découvert du pétrole dans le gisement Bandit dans le Golfe du Mexique, à environ 125 miles au sud de la côte de la Louisiane, a-t-il déclaré jeudi.

Bandit est exploité par Occidental, qui détient une participation directe de 45,38 %. Occidental est copropriétaire du gisement avec Chevron CVX.N , qui en détient 37,13 %, et Woodside Energy WDS.AX , basée en Australie, qui en détient 17,5 %.

Le golfe du Mexique, que le président américain Trump a rebaptisé "golfe d'Amérique" en vertu d'un décret, abrite environ 15 % de la production américaine de pétrole brut.