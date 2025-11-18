Ocado perd 17 % alors que son partenaire américain Kroger ferme ses entrepôts robotisés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'entreprise américaine Kroger est le partenaire le plus important d'Ocado

*

Kroger annonce la fermeture de trois entrepôts automatisés en janvier

*

Les actions d'Ocado plongent de 17%, portant les pertes de 2025 à 41%

(Mise à jour des actions au paragraphe 2, commentaire de l'analyste aux paragraphes 6 à 9, détails tout au long de l'article) par James Davey et Raechel Thankam Job

Les actions du supermarché en ligne britannique et du groupe technologique Ocado OCDO.L ont chuté mardi après que le partenaire américain Kroger KR.N a déclaré qu'il fermerait trois entrepôts automatisés en janvier, portant un coup dur à l'histoire de l'investissement dans Ocado.

L'action Ocado a clôturé en baisse de 17,4 %, le groupe ayant également déclaré que ses revenus de commissions diminueraient d'environ 50 millions de dollars l'année prochaine en raison des fermetures, étendant les pertes de 2025 pour les actions à 40,5 %.

Le groupe avait une valeur boursière de 21,7 milliards de livres (28,5 milliards de dollars) pendant la pandémie de COVID en 2020, dépassant brièvement le leader de l'industrie britannique Tesco TSCO.L , mais il est maintenant évalué à moins de 2 milliards de livres.

KROGER AVAIT ANNONCÉ SON RETRAIT DES ENTREPÔTS AUTOMATISÉS

Kroger, qui avait annoncé en septembre un retrait potentiel des investissements dans les entrepôts automatisés, a déclaré qu'il avait décidé de fermer les sites parce qu'ils n'avaient pas répondu aux attentes financières.

Il prévoit plutôt de renforcer sa présence dans la livraison rapide de produits d'épicerie grâce à des relations élargies avec les sociétés de livraison Instacart CART.O , DoorDash DASH.O et Uber Eats UBER.N .

Clive Black, analyste chez Shore Capital et sceptique de longue date à l'égard d'Ocado, a déclaré que la décision de Kroger était "un coup dévastateur porté à la crédibilité de la proposition d'Ocado Group".

Selon lui, si le modèle d'Ocado peut fonctionner financièrement dans les zones urbaines densément peuplées et riches, il n'en va pas de même pour la livraison centralisée et à forte intensité de capital de denrées alimentaires à températures multiples à une clientèle dispersée.

"Cela signifie que le marché total adressable d'Ocado, dont on parlait jusqu'à présent, a été anéanti", a-t-il ajouté.

William Woods, analyste chez Bernstein, a déclaré qu'il avait du mal à voir Ocado s'assurer d'autres partenariats importants aux États-Unis.

En juillet, le directeur général d'Ocado, Tim Steiner, a déclaré à Reuters que les États-Unis représentaient "une énorme opportunité permanente" pour le groupe.

Ocado compte 12 autres partenaires internationaux, dont Aeon

8267.T au Japon et Lotte Shopping 023530.KS en Corée du Sud.

ACCORD INITIAL AVEC KROGER CONCLU EN 2018

Ocado a conclu un accord avec Kroger en 2018 pour aider le distributeur américain à développer son activité de livraison de produits d'épicerie.

L'accord initial prévoyait que Kroger identifie 20 sites américains pour construire des entrepôts robotisés, ou des centres d'exécution clients (CFC) comme Ocado les appelle, faisant du groupe le partenaire le plus important d'Ocado.

Toutefois, à ce jour, seuls huit sites ont été mis en service et trois sont désormais voués à la fermeture - à Frederick dans le Maryland, à Pleasant Prairie dans le Wisconsin et à Groveland en Floride.

Ocado et Kroger continueront d'exploiter les cinq sites restants, Kroger surveillant leur évolution.

"Ocado continue d'aider Kroger à optimiser les opérations logistiques et à stimuler une croissance rentable des volumes dans ces sites restants, avec des discussions constructives en cours sur l'utilisation future de la technologie d'Ocado pour aider Kroger", a déclaré Ocado dans un communiqué.

William Woods de Bernstein a déclaré qu'il s'attendait à ce que Kroger annule également les deux CFC qui devaient ouvrir l'année prochaine à Charlotte et Phoenix.

Ocado a déclaré s'attendre à une compensation de plus de 250 millions de dollars de la part de Kroger pour les frais liés à la fermeture anticipée des trois sites.

Kroger a déclaré qu'il enregistrerait une charge de dépréciation d'environ 2,6 milliards de dollars au cours de son troisième trimestre et qu'il prévoyait d'améliorer la rentabilité du commerce électronique d'environ 400 millions de dollars au cours de son exercice fiscal 2026.

(1 $ = 0,7611 livre)