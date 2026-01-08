Zone euro: Les prévisions d'inflation des consommateurs restent stables

Des personnes achètent de la nourriture sur un marché à Budapest

Les consommateurs de la zone euro ont maintenu leurs prévisions d'inflation inchangées par rapport à novembre, anticipant ‍un ralentissement progressif de la croissance des prix vers l'objectif de 2% de la Banque centrale européenne (BCE) dans les années à venir, montre une enquête de ‌l'institution de Francfort publiée jeudi.

L'inflation a oscillé autour de 2% la majeure partie de 2025 et les données publiées mercredi indiquent que la ​croissance des prix a ralenti à 2% en décembre, la baisse des ⁠coûts de l'énergie compensant la hausse des prix des services.

Les consommateurs en zone euro prévoient, dans une nouvelle enquête menée ⁠par la BCE auprès de ‍19.000 personnes dans 11 pays du bloc monétaire, que ⁠l'inflation s'établira à 2,8% dans 12 mois, à 2,5% dans trois ans et à 2,2% dans cinq ans, indique l'institution. Ces chiffres sont inchangés par rapport ​à l'enquête de novembre.

L'inflation, maîtrisée grâce à des hausses de taux directeurs record entre 2022 et 2023, n'est plus un problème depuis plusieurs mois. Au ⁠contraire, la croissance des prix pourrait même tomber sous l'objectif de ​la BCE en raison de la baisse persistante des ​cours du pétrole et ​du gaz.

Il est toutefois peu probable que la BCE assouplisse sa politique monétaire ​pour le moment afin d'empêcher une ⁠baisse excessive des prix, car les projections anticipent un rebond ultérieur, en partie grâce à une croissance économique soutenue.

Les consommateurs, généralement plus pessimistes dans leurs prévisions, s'attendent à ce que l'économie se contracte de 1,3% au cours de l'année à ‌venir, un scénario plus défavorable que celui des professionnels qui anticipaient en octobre une contraction de seulement 1,1%.

La plupart des prévisionnistes voient actuellement la zone euro croître à un rythme compris entre 1% et 1,5% cette année, après une croissance anticipée d'environ 1,4% en 2025.

