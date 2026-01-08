 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zone euro: Les prévisions d'inflation des consommateurs restent stables
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 12:09

Des personnes achètent de la nourriture sur un marché à Budapest

Des personnes achètent de la nourriture sur un marché à Budapest

Les consommateurs de la zone euro ont maintenu leurs prévisions d'inflation inchangées par rapport à novembre, anticipant ‍un ralentissement progressif de la croissance des prix vers l'objectif de 2% de la Banque centrale européenne (BCE) dans les années à venir, montre une enquête de ‌l'institution de Francfort publiée jeudi.

L'inflation a oscillé autour de 2% la majeure partie de 2025 et les données publiées mercredi indiquent que la ​croissance des prix a ralenti à 2% en décembre, la baisse des ⁠coûts de l'énergie compensant la hausse des prix des services.

Les consommateurs en zone euro prévoient, dans une nouvelle enquête menée ⁠par la BCE auprès de ‍19.000 personnes dans 11 pays du bloc monétaire, que ⁠l'inflation s'établira à 2,8% dans 12 mois, à 2,5% dans trois ans et à 2,2% dans cinq ans, indique l'institution. Ces chiffres sont inchangés par rapport ​à l'enquête de novembre.

L'inflation, maîtrisée grâce à des hausses de taux directeurs record entre 2022 et 2023, n'est plus un problème depuis plusieurs mois. Au ⁠contraire, la croissance des prix pourrait même tomber sous l'objectif de ​la BCE en raison de la baisse persistante des ​cours du pétrole et ​du gaz.

Il est toutefois peu probable que la BCE assouplisse sa politique monétaire ​pour le moment afin d'empêcher une ⁠baisse excessive des prix, car les projections anticipent un rebond ultérieur, en partie grâce à une croissance économique soutenue.

Les consommateurs, généralement plus pessimistes dans leurs prévisions, s'attendent à ce que l'économie se contracte de 1,3% au cours de l'année à ‌venir, un scénario plus défavorable que celui des professionnels qui anticipaient en octobre une contraction de seulement 1,1%.

La plupart des prévisionnistes voient actuellement la zone euro croître à un rythme compris entre 1% et 1,5% cette année, après une croissance anticipée d'environ 1,4% en 2025.

(Reportage Balazs Koranyi; version française Claude Chendjou, ‌édité par Kate Entringer)

BCE
Inflation
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank