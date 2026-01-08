Zone euro: Les prévisions d'inflation des consommateurs restent stables

Des personnes achètent de la nourriture sur un marché à Budapest
Les consommateurs de la zone euro ont maintenu leurs prévisions d'inflation inchangées par rapport à novembre, anticipant un ralentissement progressif de la croissance des prix vers l'objectif de 2% de la Banque centrale européenne (BCE) dans les années à venir, montre une enquête de l'institution de Francfort publiée jeudi.
L'inflation a oscillé autour de 2% la majeure partie de 2025 et les données publiées mercredi indiquent que la croissance des prix a ralenti à 2% en décembre, la baisse des coûts de l'énergie compensant la hausse des prix des services.
Les consommateurs en zone euro prévoient, dans une nouvelle enquête menée par la BCE auprès de 19.000 personnes dans 11 pays du bloc monétaire, que l'inflation s'établira à 2,8% dans 12 mois, à 2,5% dans trois ans et à 2,2% dans cinq ans, indique l'institution. Ces chiffres sont inchangés par rapport à l'enquête de novembre.
L'inflation, maîtrisée grâce à des hausses de taux directeurs record entre 2022 et 2023, n'est plus un problème depuis plusieurs mois. Au contraire, la croissance des prix pourrait même tomber sous l'objectif de la BCE en raison de la baisse persistante des cours du pétrole et du gaz.
Il est toutefois peu probable que la BCE assouplisse sa politique monétaire pour le moment afin d'empêcher une baisse excessive des prix, car les projections anticipent un rebond ultérieur, en partie grâce à une croissance économique soutenue.
Les consommateurs, généralement plus pessimistes dans leurs prévisions, s'attendent à ce que l'économie se contracte de 1,3% au cours de l'année à venir, un scénario plus défavorable que celui des professionnels qui anticipaient en octobre une contraction de seulement 1,1%.
La plupart des prévisionnistes voient actuellement la zone euro croître à un rythme compris entre 1% et 1,5% cette année, après une croissance anticipée d'environ 1,4% en 2025.
(Reportage Balazs Koranyi; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)
