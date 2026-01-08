Zone euro: La politique de la BCE a fait le travail, aux Etats membres de stimuler la croissance, selon Pereira

Signalisation devant le bâtiment de la BCE à Francfort
Les Etats membres de la zone euro doivent faire davantage pour stimuler la croissance dans le bloc, a exhorté jeudi Alvaro Santos Pereira, gouverneur de la Banque du Portugal et membre de la Banque centrale européenne (BCE).
Ce dernier estime que la politique monétaire de la BCE a fait sa part du travail pour soutenir l'économie et qu'il n'y a pas de raison de modifier les taux directeurs.
La zone euro se trouve dans une "situation de stabilité des prix", a-t-il déclaré dans le cadre d'une interview accordée à la chaîne publique RTP mercredi en fin de journée.
Selon lui, la BCE s'attend à ce que le niveau d'inflation en zone euro reste proche de l'objectif à moyen terme de 2%.
"Si (l'inflation) continue ainsi, il n'y a pas de raison de changer la politique monétaire, qui a déjà fait ce qu'il fallait pour aider l'économie quand c'était nécessaire", a-t-il déclaré.
Pour Alvaro Santos Pereira, si la croissance est faible dans l'Union européenne (UE), ce n'était pas la faute de la politique de la BCE.
Il a exhorté l'UE à approfondir le marché unique dans des domaines comme les services, les transports et l'électricité, afin de tirer pleinement profit de son marché de 450 millions de consommateurs.
"Ce qu'il faut maintenant, c'est que les Etats et l'Union européenne aillent de l'avant avec des réformes structurelles qui permettent aux pays de croître davantage", a-t-il déclaré.
La BCE a maintenu en décembre ses taux directeurs et a revu à la hausse certaines de ses prévisions de croissance, confortant ainsi les marchés financiers dans l'idée d'un statu quo sur le taux de dépôt, actuellement à 2%, pendant de nombreux mois.
La BCE prévoit que l'inflation passera sous la barre des 2% en 2026 et 2027, principalement en raison de la baisse des coûts de l'énergie, avant de revenir à l'objectif à moyen terme en 2028. Elle s'attend à ce que la zone euro enregistre une croissance de 1,2% en 2026, contre 1,4% prévu en 2025.
