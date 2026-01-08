Zone euro: La politique de la BCE a fait le travail, aux Etats membres de stimuler la croissance, selon Pereira

Signalisation devant le bâtiment de la BCE à Francfort

Les Etats membres de la zone euro doivent faire davantage pour stimuler la croissance dans le bloc, a exhorté ‍jeudi Alvaro Santos Pereira, gouverneur de la Banque du Portugal et membre de la Banque centrale européenne (BCE).

Ce dernier estime que la politique monétaire de la BCE a fait ‌sa part du travail pour soutenir l'économie et qu'il n'y a pas de raison de modifier les taux directeurs.

La zone euro se trouve dans une "situation de ​stabilité des prix", a-t-il déclaré dans le cadre d'une interview accordée à la ⁠chaîne publique RTP mercredi en fin de journée.

Selon lui, la BCE s'attend à ce que le niveau d'inflation en zone euro reste ⁠proche de l'objectif à moyen ‍terme de 2%.

"Si (l'inflation) continue ainsi, il n'y a pas de ⁠raison de changer la politique monétaire, qui a déjà fait ce qu'il fallait pour aider l'économie quand c'était nécessaire", a-t-il déclaré.

Pour Alvaro Santos Pereira, si la croissance est ​faible dans l'Union européenne (UE), ce n'était pas la faute de la politique de la BCE.

Il a exhorté l'UE à approfondir le marché unique dans des domaines comme les ⁠services, les transports et l'électricité, afin de tirer pleinement profit de ​son marché de 450 millions de consommateurs.

"Ce qu'il faut maintenant, c'est ​que les Etats et ​l'Union européenne aillent de l'avant avec des réformes structurelles qui permettent aux pays de ​croître davantage", a-t-il déclaré.

La BCE a ⁠maintenu en décembre ses taux directeurs et a revu à la hausse certaines de ses prévisions de croissance, confortant ainsi les marchés financiers dans l'idée d'un statu quo sur le taux de dépôt, actuellement à 2%, pendant de nombreux mois.

La BCE prévoit que l'inflation ‌passera sous la barre des 2% en 2026 et 2027, principalement en raison de la baisse des coûts de l'énergie, avant de revenir à l'objectif à moyen terme en 2028. Elle s'attend à ce que la zone euro enregistre une croissance de 1,2% en 2026, contre 1,4% prévu en 2025.

(Reportage Sergio Goncalves; version française Claude ‌Chendjou, édité par Blandine Hénault)