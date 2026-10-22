Objectifs relevés pour Schindler après une nette accélération trimestrielle

Le fabricant suisse d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques a affiché une dynamique de croissance rentable renforcée au terme des neuf premiers mois de l'exercice 2026, portée par un troisième trimestre solide. La performance enregistrée sur la période amène le groupe à réviser à la hausse sa prévision de marge opérationnelle pour l'ensemble de l'année.

Au troisième trimestre 2026, Schindler a enregistré une hausse de ses prises de commandes de 11,5% ( 10,3% en monnaies locales) à 2,941 milliards de francs suisses. Le chiffre d'affaires trimestriel s'élève à 2,833 milliards de CHF, en progression de 6,2% ( 5,1% en monnaies locales). Le résultat d'exploitation (EBIT) grimpe à 396 millions de CHF, affichant une marge EBIT de 14% (contre 13% au troisième trimestre 2025).

Fort de ces avancées, Schindler a révisé ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2026 et vise désormais une marge d'EBIT publiée d'environ 13,5%, contre 13% auparavant, et la croissance des revenus est confirmée à un chiffre bas à moyen en monnaies locales.