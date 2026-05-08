Objectifs annuels relevés en Block
information fournie par Zonebourse 08/05/2026 à 14:49
Les revenus de la société dédiée aux prestations et services financiers et de paiements numériques ont connu une croissance de 8,7%, à 6,057 milliards de dollars.
Au niveau de la rentabilité, le résultat opérationnel ajusté a atteint le record de 728 millions de dollars. De son côté, l'Ebitda ajusté s'est élevé à 1 milliard de dollars et le bénéfice par action a bondi de 52%, pour atteindre 0,85 dollar, là aussi un record.
Objectifs annuels revus à la hausse
Sur l'ensemble de l'année, la marge brute est désormais attendue à 12,33 milliards de dollars, soit une hausse de 19%, contre 12,20 milliards de dollars précédemment. Le résultat opérationnel ajusté, qui était prévu à 3,20 milliards de dollars, devrait finalement atteindre 3,34 milliards de dollars, représentant une marge de 27%, soit un point de plus qu'une précédente estimation. Enfin, le bénéfice dilué par action est prévu à 3,85 dollars, loin des 3,66 dollars initialement anticipés, ce qui ferait ressortir une croissance de 62% par rapport à 2025.
Pour le deuxième trimestre, Block table sur une marge brute de 3,04 milliards de dollars, avec un résultat opérationnel ajusté de 740 millions de dollars, soit une marge opérationnelle ajustée de 24%.
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