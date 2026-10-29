Objectifs annuels dépassés, dividende relevé, mais chute du titre

Le spécialiste des avantages sociaux et de l'engagement des employés a bouclé l'exercice 2026 avec des résultats supérieurs à ses propres objectifs financiers, porté par une dynamique commerciale soutenue malgré un durcissement réglementaire au Brésil. Malgré tout, l'action chute de 12,40%, à 12,43 euros.

Pluxee a enregistré un chiffre d'affaires total de 1 302 millions d'euros, en hausse de 0,7% en organique ( 1,2% en données publiées). Sur le plan de l'activité, le volume d'affaires émis de la division principale "Avantages aux salariés" a progressé de 7,7% en organique à 20,6 milliards d'euros, portant le volume d'affaires total émis à 26,0 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires opérationnel est ressorti quasi stable ( 0,1% en organique à 1,136 milliard d'euros), freiné au second semestre par la réforme du PAT (Programme d'Alimentation du Travailleur) au Brésil, tandis que les revenus issus du Float augmentent de 4,6% à 166 millions d'euros.

En parallèle, la rentabilité opérationnelle s'est renforcée avec un Ebitda récurrent de 488 millions d'euros ( 3,8% en organique), soit une marge de 37,5%, supérieure aux prévisions du groupe. De son côté, le résultat net ajusté part du groupe s'est élevé à 223 millions d'euros ( 1,2%) pour un bénéfice net ajusté par action de 1,58 euro ( 4,4%). Le résultat net part du groupe publié a atteint 170 millions d'euros, contre 218 un an plus tôt, pénalisé par 65 millions d'euros de charges nettes non récurrentes.

Dividende et perspective

Le conseil d'administration proposera un dividende de 0,65 euro par action, soit une hausse de 71% par rapport à l'exercice précédent. Cette revalorisation découle du relèvement structurel du taux de distribution de 25% à 40% du résultat net ajusté part du Groupe, complétant le programme de rachat d'actions de 100 millions d'euros finalisé en mai 2026.

Pour l'exercice 2027, qualifié d'année de transition, le spécialiste des avantages aux salariés fait face aux répercussions accrues de la réforme du PAT au Brésil et à un contexte macroéconomique incertain. La direction anticipe un Ebitda récurrent d'au moins 440 millions d'euros et un taux de conversion de trésorerie récurrente supérieur à 50 %, avant de renouer avec une croissance rentable à moyen terme.

L'avis de Jefferies

La banque d'investissement américaine s'est penchée sur les perspectives 2027 du groupe. Concernant l'Ebitda supérieur à 440 millions d'euros, c'est 6% de moins que le consensus compilé par la société, et le taux de conversion de l'Ebitda en flux de trésorerie disponible à 50%, impliquant un free cash-flow de plus de 220 millions d'euros, c'est 28% sous les attentes. Pour Jefferies, en supposant une réduction de 5% des dépenses opérationnelles, ces prévisions impliquent une baisse du chiffre d'affaires d'environ 7%, à 1,2 milliard d'euros, contre un consensus de 1,28 milliard d'euros.

Les analystes ajoutent que les effets défavorables de la réglementation brésilienne ayant probablement été moins importants que prévu en 2026, une partie de leur impact devrait se matérialiser en 2027. Cela explique des prévisions sensiblement inférieures au consensus.

Sur la publication, la banque estime que la fin d'année a été solide, avec un chiffre d'affaires en baisse de 5% en organique dépassant de 5% le consensus.

La recommandation est à conserver sur le titre, avec une cible de 14,40 euros.