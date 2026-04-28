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Objectifs 2026 inchangés pour Mersen
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 18:13

Mersen annonce un chiffre d'affaires consolidé pour le premier trimestre 2026 de 296 millions d'euros, en croissance organique de 3,1% sur un an. Les effets de change ont eu un impact négatif de plus de 17 MEUR, principalement liés à l'appréciation de l'euro face au dollar US et au Renminbi chinois sur la période par rapport au premier trimestre 2025. Les augmentations de prix sont autour de 2%.

L'expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés indique l'Amérique du Nord affiche une solide croissance organique de 8,2%. Cette croissance est tirée par la distribution électrique qui bénéficie de fortes croissances liées aux data centers. L'aéronautique est également en forte croissance et dans une moindre mesure, l'éolien.

L'Europe est en légère baisse, à 3,2% en organique. Cette évolution s'explique par un niveau faible de facturations dans la chimie, comparé à des facturations importantes au premier trimestre 2025. Les autres marchés sont globalement en croissance, comme le marché des semi-conducteurs SiC ou les marchés de l'électrique, tout particulièrement en France et en Italie.

En Asie, les ventes du groupe sont en légère croissance de 1,9%. La croissance a été particulièrement significative en Inde et en Corée, grâce à la dynamique des marchés ferroviaire, du stockage d'énergie et des semi-conducteurs. En revanche, la Chine est en net retrait en raison du faible niveau des ventes en solaire et pour la chimie.

Enfin, l'activité dans le reste du monde est soutenue, en particulier au Brésil sur les marchés du ferroviaire et de l'hydroélectricité.

Restant attentif aux évolutions de l'environnement macro-économique mondial, Mersen confirme ses objectifs pour l'année 2026.

La croissance organique devrait être comprise entre 2 et 6%, avec une croissance au second semestre plus dynamique qu'au premier

La marge d'EBITDA courant est attendu à 16% du chiffre d'affaires /- 50 points de base.

La marge opérationnelle courante est anticipé à 8,5 % du chiffre d'affaires /- 50 points de base, intégrant une hausse encore importante des amortissements

Ses investissements industriels devraient se situer entre 90 et 100 MEUR, en net recul par rapport à 2025.

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