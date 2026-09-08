Objectif 100 doses pour Sandoz

Après deux séances de repli, le titre Sandoz se reprend et progresse de 3,24%, à 70,45 francs suisses, soutenu par la présentation d'une nouvelle feuille de route baptisée Bio100. Les ambitions à long terme visent à maximiser la valeur de l'entreprise au cours de la prochaine décennie en étendant considérablement le portefeuille de biosimilaires.

Le spécialiste mondial des médicaments génériques et biosimilaires ambitionne de compter dans son portefeuille plus de 100 biosimilaires d'ici 2040, contre 13 aujourd'hui. Cette expansion doit lui permettre de faire passer sa couverture de la valeur des pertes de brevets d'environ 50% aujourd'hui à près de 80% à partir de 2035, tout en approfondissant sa présence dans diverses aires thérapeutiques.

Pour accompagner cette dynamique, Sandoz a réaffirmé ses engagements à moyen terme jusqu'en 2028 et a fixé de nouveaux objectifs financiers.

Entre 2025 et 2030, une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires net est attendue entre le milieu et le haut d'une fourchette à un chiffre, à taux de change constants, ainsi qu'une marge d'Ebitda de base de 25 à 27% d'ici 2030.

L'ambition pour 2035 est de plus que doubler le chiffre d'affaires net par rapport au niveau de 2025, grâce au programme Bio100, tout en atteignant une marge d'Ebitda de base supérieure à 30%.

La réaction des analystes

Chez AlphaValue, les ambitions de Sandoz sont qualifiées d'impressionnantes à première vue. Selon les analystes, les objectifs semblent réalisables, mais nécessiteront une exécution solide et soutenue dans la durée. L'objectif de cours devrait être relevé par AlphaValue mais la marge de révision est limitée, dans la mesure où les taux de croissance des ventes et de l'Ebitda pour les années ultérieures se situent déjà à 5% pour les analystes.

Pour Jefferies, les objectifs de la période 2025-2030 impliquent à la fois une accélération de la croissance des ventes sur 2028-2030 et une modération potentielle de l'expansion des marges, compte tenu du maintien de l'objectif de marge d'Ebitda de base de 24 à 26% pour 2028. En retenant une croissance des ventes de 7,5%, le point médian, et une marge d'Ebitda de base de 26% en 2030, le chiffre d'affaires implicite de Sandoz pour 2030 se situe 5% au-dessus des estimations de Jefferies et 6% au-dessus du consensus.

La recommandation de la banque d'investissement américaine est à l'achat, avec une cible de cours de 93 francs suisses.