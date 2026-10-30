Obiz : La bonne dynamique se poursuit sur la top line

Publication du CA 2025-2026
Au terme de son exercice 2025-2026, Obiz a publié un chiffre d’affaires de 144,9 M€ en croissance de +3%. La performance de l’exercice est attribuable à l’excellente dynamique enregistrée sur l’activité Programmes relationnels et affinitaires (12,9 M€ ; +20% YoY) ainsi qu’à une progression plus contenue du pôle e-commerce (132,0 M€ ; +2% YoY).
Perspectives
En matière de perspectives, Obiz a confirmé les ambitions de son plan stratégique Équinoxe 2027, qui vise un EBITDA de 7,0 M€ au titre de l’exercice 2026/27. Le Groupe a notamment souligné les premiers effets des mesures engagées depuis fin 2024 en faveur de l’efficacité opérationnelle, de l’optimisation des coûts et de l’amélioration du pricing power, l’EBITDA ayant progressé de 52% au premier semestre 2025/26, à 1,3 M€. La poursuite de ces initiatives devrait ainsi contribuer à l’amélioration progressive de la rentabilité et de la génération de cash-flow du Groupe.
De notre côté, nous maintenons nos estimations pour 2025-2026e, avec un objectif d’EBITDA 2026e de 3,1 M€ traduisant une marge de 2,2%. Pour 2027, nous attendons une croissance de +5,8% sur la top line à 153,3 M€.
Recommandation
Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat et maintenons notre objectif de cours à 3,7€ (45% d’upside).
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