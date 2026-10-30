Le réassureur Scor résiste au troisième trimestre

information fournie par Boursorama avec AFP • 30/10/2026 à 08:17

( AFP / JULIE SEBADELHA )

Le réassureur Scor a publié vendredi un bénéfice net de 206 millions d'euros au troisième trimestre, en recul de 4,8 % sur un an, pénalisé par une baisse du résultat de sa branche dommages et responsabilités.

L'entreprise fait état dans un communiqué d'une "activité soutenue au cours du trimestre" sur le front des catastrophes naturelles, du fait d'un séisme survenu en Colombie et d'une "accumulation d’événements moins importants".

La branche dommages et responsabilité (P&C) a vu son bénéfice tomber de 15 %, quand celle relative aux activités vie et santé (L&H) a vu le sien croître de 21,3 %, selon la société.

Les actifs investis par Scor ont affiché un taux de rendement de 3,7 %, souligne par ailleurs le groupe.

"Scor a enregistré une performance solide dans ses trois lignes de métier au cours de ce trimestre", a salué le directeur général de l'entreprise Thierry Léger, cité dans un communiqué.

Les revenus d'assurances - équivalent du chiffre d'affaires - ressortent en hausse de 1,2 % entre juillet et septembre sur un an, à 3,76 milliards d'euros.

Scor, dont l'activité consiste à assurer les assureurs, était revenu dans le vert sur l'exercice 2025 après une année 2024 difficile.

Le groupe présentera son prochain plan stratégique le 3 décembre à Londres.