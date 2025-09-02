Obiz anticipe toujours un Ebitda de 7 millions d'euros à horizon 2027

(AOF) - A l’issue du premier semestre 2025, Obiz a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 57,8 millions d'euros, en croissance totale de 11%. L’activité historique du groupe, programmes relationnels et affinitaires, poursuit sa forte trajectoire de croissance, recueillant les fruits des 43 programmes signés sur l’exercice 2024 (dont Decathlon, Air France Industries, Macif Avantages, Shiva, etc.) et des 27 nouveaux programmes déjà remportés au premier semestre 2025 (dont Smerra, Comité national olympique et sportif français, Reward Pulse, Lucca, etc.).

À l'issue de ce semestre, cette activité (qui s'appuie sur une forte récurrence avec un modèle d'abonnements pluriannuels et des marges structurellement élevées, principale contributrice à la marge brute du groupe) s'est inscrite en croissance soutenue de 39% par rapport à la même période l'an dernier.

Obiz poursuit activement la mise en œuvre de son plan stratégique Equinoxe 2027, visant notamment à réaliser 7 millions d'euros d'Ebitda et à accroître la génération de cash-flow, à l'issue de l'exercice 2026/2027 (clos le 30 septembre 2027).

" Après une période d'hyper-croissance, marquée par des investissements importants et des acquisitions stratégiques entre 2021 et 2024, le groupe se focalise désormais sur l'optimisation des synergies entre ses différentes entités, tout en améliorant sa performance opérationnelle, afin de maximiser la rentabilité et renforcer les marges de chacune de ses activités ", précise le spécialiste du marketing relationnel, de la fidélisation clients et collaborateurs.

En outre, le groupe confirme viser la signature de plus de 150 nouveaux programmes relationnels et affinitaires d'ici 2027, avec d'ores et déjà 27 nouveaux programmes signés au seul premier semestre 2025.

