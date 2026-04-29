O-I Glass recule après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels en raison des tensions géopolitiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
29 avril - ** Le titre du fabricant de bouteilles et de bocaux en verre O-I Glass OI.N recule de 21,4 % à 8,05 $ en pré-ouverture
** OI abaisse ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice fiscal à 1-1,5 $, contre une prévision antérieure de 1,65-1,95 $
** “Cette révision reflète principalement la hausse des coûts énergétiques mondiaux due aux conflits au Moyen-Orient, ainsi que des pressions supplémentaires sur les prix nets en Europe”, explique la société
** Elle a fait état d'un BPA ajusté de 5 cents au premier trimestre, manquant les estimations des analystes qui tablaient sur 17 cents, selon les données compilées par LSEG
** Le chiffre d'affaires du premier trimestre, à 1,54 milliard de dollars, est en légère baisse par rapport aux 1,57 milliard de dollars enregistrés il y a un an
** Six des dix analystes couvrant le titre lui attribuent la note “acheter” ou mieux, trois “conserver” et un “vendre”; le cours cible médian est de 15 dollars
** À la clôture d'hier, l'action OI avait perdu plus de 30 % depuis le début de l'année
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