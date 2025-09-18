NY demande à National Grid d'améliorer ses prévisions de demande de gaz naturel en prévision d'un éventuel gazoduc NESE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le régulateur des services publics de New York a demandé jeudi à certaines unités américaines de la société énergétique britannique National Grid NG.L d'indiquer comment elles optimiseront les sources d'approvisionnement en gaz naturel si le projet de gazoduc Northeast Supply Enhancement ou NESE est ou n'est pas mis en service.

Si le projet NESE, proposé par l'entreprise énergétique américaine Williams Cos WMB.N Transco pour augmenter l'approvisionnement en gaz de Pennsylvanie vers le New Jersey et l'État de New York, n'est pas mis en service, la New York Public Service Commission (NYPSC) a déclaré qu'elle souhaitait que les entreprises de National Grid fassent rapport sur la manière dont elles répondraient aux préoccupations en matière de fiabilité.

Les trois sociétés National Grid - Brooklyn Union Gas, KeySpan Gas East et Niagara Mohawk Power - desservent environ 2,5 millions de clients à New York, ce qui en fait le plus grand système de distribution de gaz naturel de l'État, a déclaré la NYPSC. Williams a annulé sa première tentative de construction de NESE en 2024, principalement en raison de l'opposition des autorités de régulation environnementale de l'État de New York et du New Jersey. Elle a réexaminé le projet plus tôt cette année avec le soutien de l'administration du président américain Donald Trump. Le NESE et un autre gazoduc proposé par Williams, le Constitution Pipeline de New York à Pennsylvanie, ont été liés à un accord entre l'administration Trump et la gouverneure de New York Kathy Hochul pour lever un ordre d'arrêt des travaux fédéral sur la construction du projet éolien offshore EQNR.OL Empire Wind de l'entreprise énergétique norvégienne Equinor au large de New York.

Bien que Kathy Hochul n'ait pas spécifiquement approuvé les gazoducs, elle a déclaré que l'État de New York travaillerait avec l'administration américaine et les entités privées sur des projets qui répondent aux exigences légales de la législation de l'État.