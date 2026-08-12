NXP Semiconductors étend son site de Petaling Jaya en Malaisie

NXP Semiconductors fait part de la pose de la première pierre de sa nouvelle usine d'assemblage et de test (A&T) à Petaling Jaya, en Malaisie, qui constituera une extension du site A&T existant du groupe néerlandais de semi-conducteurs à signaux mixtes haute performance.

Couvrant environ 500 000 pieds carrés d'espace de production, la nouvelle usine renforcera encore l'empreinte industrielle mondiale de NXP et augmentera ses capacités internes afin d'améliorer la résilience et la flexibilité de sa chaîne d'approvisionnement.

L'installation sera dotée de systèmes automatisés de manipulation des matériaux et de technologies avancées de gestion de la qualité afin d'optimiser les opérations de fabrication, d'améliorer l'efficacité et de soutenir une production de haute qualité.

A l'achèvement de la nouvelle usine, le site couvrira au total environ 900 000 pieds carrés d'espace de production, étendant les activités actuelles de NXP en Malaisie, consacrées à l'assemblage et aux tests de son vaste portefeuille de produits.

La nouvelle usine devrait commencer à augmenter sa production au 1er trimestre 2028, la production globale devant plus que doubler une fois qu'elle sera pleinement opérationnelle, contribuant ainsi à soutenir la croissance future de l'écosystème industriel de NXP.

Le site agrandi de Petaling Jaya complétera les opérations A&T existantes du groupe, notamment celles de la Grande Chine et de la Thaïlande, afin de maintenir un réseau de fabrication équilibré et diversifié à l'échelle mondiale.