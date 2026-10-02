Nvidia, valeur préférée de Morgan Stanley, de retour au sommet en Bourse

Nvidia se hisse dans le peloton de tête des hausses de l'indice Dow Jones ce vendredi alors que les analystes de Morgan Stanley ont décidé de faire de l'action leur valeur préférée (top pick) au sein du secteur des semi-conducteurs.

En toute fin de matinée, le titre du fabricant de processeurs dédiés à l'IA gagne 1,5% à 234,7 dollars, 3e plus forte hausse d'un Dow lui-même en hausse de 0,3%. Il avait auparavant atteint un nouveau plus haut absolu au-delà de 237,8 dollars.

Avec une valorisation de 5 667 milliards de dollars, le groupe californien conforte ainsi sa place de 1ère capitalisation boursière mondiale, toujours loin devant Apple (4 844 milliards de dollars).

Dans une note publiée dans la matinée, Morgan Stanley indique avoir repris le suivi de la valeur avec un conseil surpondérer et un objectif de cours de 300 dollars.

Du point de vue de la banque new-yorkaise, Nvidia reste toujours la pépite absolue du secteur des puces.

Alors que l'idée reçue du moment consiste plutôt à affirmer que la fête est finie pour le géant des processeurs graphiques, la firme assure que le groupe n'en est qu'au tout début d'une nouvelle vague de croissance, puisque celui-ci commence tout juste à déployer sa nouvelle génération de produits, face à une demande qui ne faiblit pas.

Un titre encore loin d'être surévalué

De plus, le paysage technologique joue toujours en sa faveur, poursuit MS, qui rappelle que le casse-tête actuel des centres de données est la limite qui se pose à eux en termes de puissance électrique et d'espace, des difficultés que seul le groupe de Jensen Huang est en mesure de résoudre avec ses systèmes puissants et optimisés au mètre carré près.

S'ajoute à cela l'arrivée en force des agents IA qui tendent à se démocratiser comme le montre le succès rencontré par Muse chez Meta, ce qui signifie que la consommation de calcul est appelée à exploser et à pousser les entreprises à adopter l'écosystème Nvidia afin de suivre le rythme.

Côté Bourse, l'action reste étonnamment abordable, poursuit Morgan Stanley, avec un PER situé autour de 15 fois les bénéfices prévus pour 2028.

Le gros avantage, rappellent ses analystes, c'est que l'action n'a même pas besoin d'un coup de chaud spéculatif pour grimper sachant que le simple fait que les bénéfices continuent d'augmenter suffit à faire monter les cours.

Et même si le titre a un peu temporisé ces derniers temps face aux processeurs plus classiques, la déferlante IA devrait vite remettre Nvidia sur le devant de la scène, conclut la banque d'investissement.

Aux niveaux de cours actuel, l'action progresse de 25,9% depuis le 1er janvier.