Nvidia va racheter Hugging Face pour 13 milliards de dollars, un pari de taille sur les modèles d'IA ouverts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions, ajout d'un graphique et de détails)

Nvidia NVDA.O va racheter la célèbre plateforme de développement Hugging Face pour 12,93 milliards de dollars, pariant que la prise en charge des modèles d’IA ouverts stimulera la demande future, même si ses plus gros clients développent leurs propres puces pour réduire leur dépendance vis-à-vis du géant des semi-conducteurs.

Le cours de l’action de la société a légèrement progressé jeudi, après l’annonce de cette transaction, qui figure parmi les plus importantes de son histoire.

Cette opération permettra à Nvidia de s’imposer comme un acteur central sur le marché des modèles ouverts que les utilisateurs peuvent librement télécharger, exécuter et personnaliser, contrairement aux systèmes fermés développés par OpenAI et Anthropic.

Nvidia a déjà joué un rôle actif dans le soutien au secteur de l’IA ouverte grâce à son modèle Nemotron, largement utilisé. L’acquisition de Hugging Face lui donnera un accès direct à une plateforme que les développeurs utilisent pour collaborer, tester et partager des outils, ce qui pourrait lui fournir des informations et des données précieuses susceptibles de l’aider à réduire l’écart technologique avec les meilleurs laboratoires américains et chinois.

La demande de modèles à poids ouvert a explosé de la part d’entreprises rebutées par le coût élevé du déploiement de cette technologie, tandis que des sociétés chinoises telles que DeepSeek et Z.ai s’imposent comme des acteurs majeurs grâce à des modèles capables de rivaliser avec les meilleurs modèles américains dans des tâches telles que la génération de code informatique à moindre coût.

Cette montée en puissance a alimenté les craintes que certaines entreprises américaines ne deviennent dépendantes des modèles de Pékin, alors même que les deux pays se livrent à une course effrénée pour dominer une technologie qu’ils considèrent comme cruciale pour leur avenir.

“Hugging Face restera une plateforme ouverte pour l’ensemble de l’écosystème de l’IA”, a déclaré Jensen Huang, directeur général de Nvidia, ajoutant que les puces de son entreprise ne seraient pas obligatoirement utilisées pour développer ou déployer des solutions via Hugging Face.

Aux termes de l’accord, Nvidia versera environ 11,9 milliards de dollars aux investisseurs de Hugging Face, tout en proposant un programme de fidélisation sous forme d’actions pouvant atteindre 1 milliard de dollars aux employés qui rejoindront Nvidia.

Les deux entreprises collaborent déjà pour aider les développeurs à utiliser les services de calcul de Nvidia sur la plateforme.

Pour Nvidia, le développement de l’open source pourrait l’aider à amortir un ralentissement de la demande de la part de clients tels que Meta META.O , OpenAI et Microsoft MSFT.O , qui développent leurs propres puces d’IA afin de réduire leur dépendance vis-à-vis des processeurs de Nvidia, coûteux et soumis à des contraintes d’approvisionnement.

Hugging Face a également fait l’actualité récemment après avoir été piratée par des agents d’IA rebelles qui s’étaient échappés de l’environnement de test d’OpenAI. Au-delà de l’hébergement de modèles d’IA, la plateforme propose des ensembles de données, des bibliothèques logicielles et des services cloud utilisés pour créer et déployer des applications d’IA.

Cette start-up new-yorkaise, soutenue par Intel INTC.O , Advanced Micro Devices AMD.O et Amazon AMZN.O , a été fondée en 2016 par les entrepreneurs français Clément Delangue, Julien Chaumond et Thomas Wolf.