Nvidia va lever 25 milliards de dollars lors de sa première émission d'obligations d'entreprise depuis cinq ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des sources au premier paragraphe, mise à jour de l'action au paragraphe 13) par Saeed Azhar, Tatiana Bautzer et Zaheer Kachwala

Nvidia NVDA.O a déclaré lundi que la société allait lever 25 milliards de dollars via une émission obligataire aux États-Unis, alors qu'elle fait appel au marché obligataire pour accroître sa liquidité pour la première fois depuis 2021.

Le montant du financement par emprunt a dépassé les prévisions initiales, avait rapporté Reuters plus tôt lundi, citant deux sources.

La demande des investisseurs pour cette émission obligataire a atteint 85 milliards de dollars, a déclaré l'une des sources proches du dossier, qui a souhaité rester anonyme car le projet était encore confidentiel. L'entreprise cherchait initialement à lever 20 milliards de dollars, avait indiqué cette source plus tôt.

L'émission se compose de sept tranches de titres, dont l'échéance s'étend jusqu'en 2056, selon une fiche de conditions consultée par Reuters.

La demande provenait principalement du marché intérieur, a déclaré la première source, ajoutant que l'émission obligataire avait surpris les investisseurs, la société n'ayant donné que peu d'informations à l'avance.

Le leader des puces d'IA n'avait pas accédé au marché des obligations de qualité « investment grade » depuis cinq ans, après avoir levé 5 milliards de dollars en juin 2021, a précisé la source.

Un porte-parole de la société a déclaré que Nvidia avait l'intention d'utiliser le produit de l'émission à des fins générales, notamment pour le remboursement et le refinancement de titres en circulation. La raison principale, selon l'une des sources, était d'établir une référence liquide pour son coût de crédit, plutôt que de financer des dépenses d'investissement.

Le fabricant de puces a plafonné l'émission obligataire à 25 milliards de dollars afin de maintenir des spreads de crédit bas, contrairement aux hyperscalers qui financent leurs investissements dans l'IA, a déclaré l'une des sources.

Les grandes entreprises technologiques ont indiqué que leurs dépenses en matière d'IA ne ralentiraient pas, les dépenses combinées devant dépasser 700 milliards de dollars cette année, contre environ 400 milliards en 2025.

Meta META.O a déposé en octobre une demande pour sa plus importante émission obligataire, pouvant atteindre 30 milliards de dollars, tandis qu'Alphabet GOOGL.O a dévoilé le mois dernier son intention de vendre pour la première fois des obligations libellées en yens japonais.

Bien que Nvidia ne construise pas de centres de données à grande échelle, ses puces, qui sont utilisées dans ces serveurs, bénéficient d'une demande en forte hausse de la part d'entreprises cherchant à entraîner et à exécuter des modèles de plus en plus avancés.

Afin de suivre le rythme de l'évolution rapide du secteur de l'IA, Nvidia a investi massivement dans la conception des processeurs les plus avancés, lançant désormais chaque année une nouvelle gamme de puces, chacune dotée de capacités d'IA supérieures à la précédente.

La société dispose de 13,24 milliards de dollars de trésorerie et d'équivalents de trésorerie au terme du trimestre clos en avril 2026. L'action Nvidia a clôturé en hausse de 3,3 % lundi.

Goldman Sachs, J.P. Morgan et Morgan Stanley sont les chefs de file de l'opération.