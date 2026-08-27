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Nvidia va créer un comité d'action politique américain financé par ses salariés
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 18:59
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur les dons de campagne au paragraphe 4; Nvidia refuse de commenter au paragraphe 5) par Courtney Rozen

L'entreprise technologique Nvidia va créer un comité d'action politique financé par ses employés, a déclaré une source proche du dossier, alors que la société cherche à intensifier ses efforts pour influencer la politique américaine.

Ce groupe s'appellera NVPAC, a précisé la source.

Les entreprises créent souvent des comités d'action politique fédéraux, appelés PAC, afin de verser des dons à des candidats politiques dont les positions correspondent aux objectifs stratégiques de leur entreprise. Nvidia rejoint ainsi d'autres entreprises technologiques, notamment Meta Platforms et Google (filiale d'Alphabet), dans la création d'un comité destiné à dépenser des fonds pour influencer les élections.

Les dirigeants de Nvidia soutiennent déjà financièrement des groupes et des campagnes politiques. Les dirigeants Gavin Sherry et Sundeep Madra ont versé 443 000 dollars au Comité national républicain le 24 juin, selon les registres de la Commission électorale fédérale.

C’est Bloomberg Government qui a été le premier à révéler la création de ce groupe. Nvidia n’a pas souhaité faire de commentaire.

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