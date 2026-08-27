Nvidia suspend ses accords de partage des revenus avec les entreprises de cloud spécialisées dans l'IA, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nvidia NVDA.O a suspendu certains accords dans le cadre d'une nouvelle initiative de financement qui offrait un soutien au crédit aux entreprises spécialisées dans l'IA dans le cloud en échange d'une part de leurs revenus, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.