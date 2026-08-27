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Nvidia serait prêt à racheter Hugging Face pour 12,9 milliards de dollars
information fournie par AOF 27/08/2026 à 08:59
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(Zonebourse.com) - Nvidia aurait décidé d'acquérir Hugging Face pour 12,9 milliards de dollars, selon The Information. L'opération renforcerait encore sa place centrale dans l'écosystème mondial de l'IA.

Nvidia devrait racheter Hugging Face, plateforme de modèles d'intelligence artificielle en open source, pour 12,9 milliards de dollars, selon The Information. L'opération compterait parmi les plus importantes acquisitions du groupe.

Le rachat donnerait à Nvidia le contrôle d'une plateforme qui héberge de nombreux grands modèles de langage et jeux de données. Il intervient alors qu'OpenAI et Anthropic cherchent à développer leurs propres puces pour réduire leur dépendance aux GPU de Nvidia.

Le prix apparaît élevé au regard de la taille de Hugging Face, dont le chiffre d'affaires annualisé atteindrait 150 millions de dollars. Nvidia est déjà actionnaire de la société new-yorkaise créée par des Français, après avoir participé, avec Salesforce et Google notamment, à une levée de 235 millions de dollars en 2023. Cette opération valorisait alors la société à 4,5 milliards de dollars.

Selon le Financial Times, Hugging Face avait rejeté l'an dernier une offre d'investissement de 500 millions de dollars de Nvidia, qui l'aurait valorisée à 7 milliards. Le fabricant de puces a depuis multiplié les investissements dans l'écosystème de l'IA.

Hugging Face s'est retrouvée sous le feu des projecteurs récemment, après avoir subi une cyberattaque non contrôlée d'agents d'OpenAI.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 27/08/2026 à 08:59:00.

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