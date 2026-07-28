Nvidia serait à l'origine d'un contrat de location de 50 milliards de dollars pour un centre de données au Texas, selon le Financial Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et des informations contextuelles issues du paragraphe 2)

Nvidia NVDA.O a signé des baux d'une valeur pouvant atteindre 50 milliards de dollars pour le centre de données de Hut 8 HUT.O au Texas, a rapporté mardi le Financial Times, citant cinq personnes proches du dossier.

Hut 8 a déclaré la semaine dernière que son campus Beacon Point, d’une puissance de 1 gigawatt, faisait l’objet d’un contrat d’une valeur de base de 19,6 milliards de dollars sur 15 ans, pouvant atteindre 50,2 milliards de dollars si les options de renouvellement sont exercées.

La société n’avait pas révélé l’identité du locataire à ce moment-là, précisant qu’il s’agissait d’un « client existant noté "investment grade" » qui installerait du matériel informatique sur le site afin de prendre en charge l’entraînement et les opérations d’IA à grande échelle.

Le Financial Times a rapporté, en citant des sources, que Nvidia était le locataire du centre de données.

Selon le FT, Nvidia pourrait sous-louer le bien à ses partenaires « néocloud » qui achètent ses GPU et commercialisent des services de cloud computing basés sur l’IA.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information. Nvidia et Hut 8 n’ont pas répondu aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau.