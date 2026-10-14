Nvidia s'engage à verser 250 millions de dollars à la recherche britannique sur la sécurité de l'IA

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(Ajoute des informations contextuelles et des détails tirés du communiqué)

Le fabricant américain de puces Nvidia NVDA.O s'est engagé à fournir à la Grande-Bretagne des ressources informatiques d'une valeur de 250 millions de dollars sur cinq ans, afin de financer la recherche en matière de sécurité de l'IA, renforçant ainsi les ambitions du pays de devenir un centre mondial pour la gouvernance et la sécurité de l'IA.

Bien que le Royaume-Uni n’abrite aucun grand développeur d’IA, il cherche à jouer un rôle de premier plan dans l’évaluation et la gestion des risques posés par les systèmes d’IA, notamment par le biais de son AI Security Institute, l’un des premiers organismes au monde soutenus par l’État et créés pour évaluer cette technologie.

Jensen Huang, fondateur et directeur général de Nvidia, a déclaré mercredi que le Royaume-Uni bénéficierait de ressources de calcul accéléré d’une valeur de 50 millions de dollars par an. Celles-ci seraient consacrées aux tests de sécurité des agents autonomes et aideraient les chercheurs britanniques à renforcer les mesures de protection face à une IA de plus en plus puissante.

“Les capacités de l’IA et sa sécurité doivent progresser de pair”, a-t-il déclaré.

“C’est ainsi que le Royaume-Uni transforme son leadership en matière de recherche en solutions concrètes — et le progrès scientifique en un avenir qui profite à tous.”

L’examen de la sécurité de l’IA s’est intensifié après que des développeurs, notamment Anthropic et OpenAI, ont révélé des cas de comportements indésirables ou incontrôlés de la part d’agents IA. Certaines personnalités du secteur ont averti que cette technologie pourrait représenter une menace existentielle pour l’humanité.

Le ministre britannique chargé de l’IA, Kanishka Narayan, a déclaré que le don de Nvidia contribuerait à garantir que l’IA du futur soit “sûre, sécurisée et au service des meilleurs intérêts de la population”.

Ce vote de confiance de Nvidia envers la Grande-Bretagne intervient après que le président de Microsoft, Brad Smith, a déclaré lundi lors d’une interview que le Royaume-Uni était bien placé pour contribuer à diriger les travaux sur les lignes directrices en matière de sécurité de l’IA.

Ce don permettra de relier différents pôles de recherche britanniques, notamment le projet BOLD, dirigé par l’université d’Oxford, qui développe des approches aidant les systèmes d’IA à apprendre, à s’adapter et à fonctionner aux côtés des humains, ainsi que les travaux sur la sécurité robotique menés à l’Imperial College et les programmes de l’University College London.