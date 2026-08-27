Nvidia s'engage à racheter Hugging Face pour 12,9 milliards de dollars, selon The Information

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Nvidia NVDA.O a accepté d'acquérir Hugging Face, un référentiel de modèles d'IA open source, pour 12,9 milliards de dollars, a rapporté mercredi The Information, citant une source proche du dossier.

Une transaction de cette ampleur constituerait l’une des plus importantes acquisitions de Nvidia à ce jour et soulignerait à quel point l’entreprise dirigée par Jensen Huang, au cœur de l’essor de l’IA, parie sur une expansion de la demande pour cette technologie plutôt que sur un pic. Cela permettrait également à Nvidia de prendre le contrôle de Hugging Face – qui héberge des modèles linguistiques de grande envergure et des ensembles de données open source – à un moment où les développeurs de modèles propriétaires tels qu'Anthropic et OpenAI cherchent à créer leurs propres puces pour remplacer les processeurs graphiques de Nvidia.

Le montant de cette transaction contrasterait fortement avec le chiffre d’affaires annualisé de 150 millions de dollars rapporté par The Information en début de semaine.

Le fabricant de puces et la société new-yorkaise Hugging Face n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau habituelles. Nvidia figurait parmi les entreprises telles que Salesforce

CRM.N et Google (filiale d’Alphabet) GOOGL.O qui ont soutenu Hugging Face lors d’un tour de table de 235 millions de dollars en 2023, valorisant la société à 4,5 milliards de dollars. Depuis lors, Nvidia a également investi des milliards de dollars dans l’écosystème de l’IA, en soutenant des développeurs spécialisés dans ce domaine tels qu’OpenAI . En janvier, le Financial Times a rapporté que Hugging Face avait rejeté l’année dernière une offre d’investissement de 500 millions de dollars de la part de Nvidia, qui aurait valorisé l’entreprise à 7 milliards de dollars. Le pari de Nvidia sur la forte demande en matière d’IA a été mis en avant mercredi lorsqu’elle a annoncé une hausse de 70 % de son chiffre d’affaires pour le prochain exercice fiscal. Elle a également indiqué avoir engagé 18 milliards de dollars dans des investissements en capitaux propres jusqu’à la fin de l’exercice fiscal 2027. Cette information intervient également un mois après qu’Hugging Face a été victime d’un incident de sécurité , au cours duquel un modèle OpenAI s’est déchaîné et a déclenché une attaque qui a compromis l’infrastructure d’Hugging Face.