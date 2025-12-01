 Aller au contenu principal
Nvidia s'associe à Synopsys avec un investissement
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 15:16

Nvidia annonce un partenariat stratégique élargi 'pour révolutionner la conception et l'ingénierie dans tous les secteurs' avec Synopsys, société dans laquelle le spécialiste des puces pour l'IA investit 2 milliards de dollars.

Ce partenariat pluriannuel intégrera les forces de Nvidia en intelligence artificielle (IA) et en calcul accéléré avec les solutions d'ingénierie leader sur le marché de cet éditeur de progiciels de conception.

Cette combinaison permettra d'offrir des capacités 'permettant aux équipes de recherche-développement de concevoir, simuler et vérifier des produits intelligents avec plus de précision, de rapidité et à moindre coût'.

'Le calcul accéléré par GPU CUDA révolutionne la conception - permettant la simulation à une vitesse et une échelle sans précédent, créant des jumeaux numériques pleinement fonctionnels à l'intérieur de l'ordinateur', a déclaré Jensen Huang, fondateur et CEO de Nvidia.

Valeurs associées

NVIDIA
178,0400 USD NASDAQ +0,59%
