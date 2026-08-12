Nvidia s'associe à des géants de Wall Street pour lever 500 milliards de dollars en vue du développement de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une lettre manquante dans le mot « potential » au paragraphe 2) par Juby Babu et Isla Binnie

Nvidia NVDA.O a déclaré lundi qu'elle s'était associée à six grandes institutions financières pour lancer des plateformes de financement informatique visant à lever plus de 500 milliards de dollars de capitaux tiers destinés aux infrastructures d'IA. Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré sur X que la société avait la possibilité de garantir jusqu’à 125 milliards de dollars, soit 25 % des transactions potentielles.

Cette initiative met en évidence la façon dont la demande croissante en capacité de calcul pour l’IA attire les investisseurs institutionnels, alors que les gouvernements, les entreprises et les start-ups se précipitent pour construire des centres de données capables de prendre en charge les charges de travail liées à l’IA.

Les géants de la technologie ont indiqué que les dépenses consacrées à l’IA ne ralentiraient pas, les investissements combinés devant dépasser les 730 milliards de dollars cette année.

Nvidia a signé des protocoles d’accord avec Apollo APO.N , BlackRock BLK.N , Blackstone BX.N , Brookfield BAM.N , Goldman Sachs GS.N et KKR KKR.N pour la mise en place de ces plateformes de financement.

Cette initiative vise à élargir l’accès aux infrastructures basées sur Nvidia aux développeurs d’IA émergents, aux entreprises, aux gouvernements et aux fournisseurs de services cloud, tout en créant des opportunités d’investissement à plus long terme, liées à l’utilisation, pour les grands gestionnaires d’actifs et les sociétés de capital-investissement.

“Ces plateformes de financement aideront les clients à accéder à une puissance de calcul rare à grande échelle et à construire les usines d’IA qui alimenteront tous les secteurs et tous les pays à l’ère de l’IA”, a déclaré M. Huang.

Nvidia a indiqué que ces accords permettraient de “créer des réserves de capitaux dédiées à grande échelle et à des taux attractifs” pour ses clients.

La société n’a pas divulgué les conditions financières, les engagements d’investissement de chaque entreprise ni le calendrier de déploiement des 500 milliards de dollars prévus.

Le Financial Times avait été le premier à annoncer cette information lundi, avant que Reuters ne la confirme.