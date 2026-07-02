Nvidia s'allie à deux start-up pour bâtir des usines d'IA

Nvidia a annoncé jeudi avoir scellé des partenariats avec deux start-up spécialisées dans le cloud dédié à l'intelligence artificielle (IA) afin de déployer des usines d'IA ("AI factories") à grande échelle dans le cadre d'un modèle inédit de partage des revenus.

La jeune pousse australienne Sharon AI et Firmus, une filiale de l'éditeur de logiciels professionnels Nemetschek, figurent parmi les premières entreprises à collaborer avec le géant des processeurs pour l'IA dans le cadre de ce nouveau modèle économique.

Il est notamment prévu que Sharon AI déploie jusqu'à 40 000 processeurs graphiques (GPU) Nvidia Grace Blackwell GB300.

Firmus - qui construit actuellement un campus d'usines d'IA à Batam, en Indonésie - prévoit quant à lui de recevoir jusqu'à 170 000 GPU Nvidia pour son infrastructure dont la capacité attendue est de 360 mégawatts.

Un tournant structurel pour le marché

Cette initiative intervient alors que l'écosystème de l'intelligence artificielle est en train de basculer d'une phase de développement des modèles vers une utilisation de masse.

De l'aveu de Nvidia, cette transition doit s'accompagner d'une accélération de la demande en puissance de calcul, qui migre progressivement vers des infrastructures industrielles d'IA fonctionnant en continu, capables de générer des volumes massifs de "tokens", les unités élémentaires traitées par les modèles d'IA générative.