Nvidia : retour au plus haut, meilleure marque depuis le 2 juin

Après le "bang" supersonique du jeudi 24/08 et l'ajout de plus de 440 MdsUSD de capitalisation, Nvidia a effacé en une séance tout le terrain perdu en 9 séances (depuis le 17 août) puis retracé les 230 USD, sa meilleure marque depuis le 2 juin.

Il s'en est fallu de peu pour que le N°1 mondial ne reteste son zénith des 235,75 USD du 14 mai.

Le titre a laissé béant un énorme "gap" au-dessus de 213,6 USD (du 26 août), ce qui trahit un comportement "FOMO" du "marché" (des "algos") face à la promesse d'une croissance de 70% des ventes en 2027 (contre un consensus de 50% pour les plus optimistes).

Ce second test des 230 USD repose sur des bases techniques fragiles et une exubérance assumée des acheteurs : attention au double-top.

Un tel scénario serait validé par une correction ramenant le cours sous 208 USD, c'est-à-dire les MM50 et MM100 regroupées à ce niveau.