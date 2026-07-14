Nvidia réduit de moitié sa liste d'acheteurs asiatiques en raison de la répression des ventes de puces à la Chine, selon le Financial Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon le Financial Times, plus de la moitié des anciens clients asiatiques de Nvidia ont été écartés à la suite de ce nouvel examen

* Nvidia a renforcé ses procédures de vérification préalable à Singapour, en Malaisie et au Japon, précise l'article

(Mise à jour avec des détails tirés du rapport et du contexte)

Nvidia NVDA.O a réduit de plus de moitié le nombre de clients asiatiques autorisés à acheter ses puces d'IA après avoir mis en place une "liste blanche" d'entreprises ayant satisfait à des contrôles de conformité plus stricts, afin d'empêcher que ses produits ne parviennent en Chine, a rapporté lundi le Financial Times.

Au cours des derniers mois, Nvidia a renforcé ses contrôles de diligence raisonnable à Singapour, en Malaisie et au Japon, précise l’article, citant trois personnes proches du dossier.

Plus de la moitié de ses anciens clients, en particulier les fournisseurs de "néo-cloud", n’ont pas satisfait à l’examen initial et ont été retirés de la liste, bien qu’ils puissent présenter une nouvelle demande après avoir apporté des modifications, ajoute l’article.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement ces informations. Nvidia n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau habituelles.

Ce renforcement des contrôles intervient alors que l’administration Trump cherche à empêcher que des puces américaines de pointe ne parviennent à des entités chinoises via des pays tiers.

Le département américain du Commerce a publié en mai des lignes directrices visant àempêcher que des puces d’IA de pointe ne parviennent aux filiales étrangères d’entreprises chinoises, soulignant les craintes que les processeurs Blackwell de pointe de Nvidia aient pu être exportés vers des entités liées à la Chine dans des pays tels que la Malaisie, malgré les restrictions américaines.

Nvidia a renforcé ses procédures de conformité suite aux pressions exercées par Washington, indique le FT, ajoutant que des collaborateurs se rendent désormais dans les centres de données des clients, vérifient les contrats et interrogent les utilisateurs finaux dans le cadre de ces contrôles.

Le ministère américain du Commerce est également impliqué, assurant une supervision et un soutien politique, précise l’article.

Le ministère n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau habituelles.