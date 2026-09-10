Nvidia prévoit une expansion majeure de la capacité de ses centres de données en Australie afin de répondre à la demande en matière d'IA

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(Modification de la date de publication au 10 septembre, réécriture intégrale de l'article)

Nvidia NVDA.O a annoncé jeudi qu’elle prévoyait d’augmenter la capacité de calcul des centres de données en Australie, ce qui permettrait de plus que doubler la capacité actuelle du pays grâce à des partenariats avec des entreprises locales.

Le fabricant de puces a indiqué qu’il travaillait avec des entreprises australiennes spécialisées dans le cloud et les centres de données, notamment Firmus, CDC, NEXTDC NXT.AX et AirTrunk, dans le but de mettre en place d’ici 2027 une capacité liée à l’IA pouvant atteindre 2 gigawatts.

Cette annonce intervient alors que l’Australie se positionne comme une plaque tournante mondiale pour les investissements dans les centres de données, tout en faisant face à des appels en faveur d’une réglementation plus stricte en raison des inquiétudes concernant leur impact environnemental et leur forte consommation d’énergie et d’eau.

La capacité de calcul actuelle de l’Australie s’élève à 1,6 GW, selon un rapport du groupe de pression Data Centres Australia, qui cite une étude des analystes de DC Byte.

Nvidia a déclaré que cette extension de capacité permettrait de répondre à la demande australienne en matière d’IA. Les centres de données de ses partenaires seraient construits à l’aide de sa "plateforme DSX".

"L’adoption croissante de l’IA dans tous les secteurs d’activité entraîne une hausse de la demande en calcul haute performance", a déclaré Nvidia dans un communiqué.

"L’augmentation de la capacité en Australie permettra aux innovateurs locaux de développer des modèles, des applications et des agents, tout en soutenant des projets supplémentaires de production d’électricité afin de répondre à la demande régionale et mondiale en matière de calcul pour l’IA."