Nvidia prévoit un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux prévisions ; son cours de bourse progresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations financières, mise à jour des cours boursiers, ajout d'un graphique)

* Les prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre s'élèvent à 108 milliards de dollars, à ± 2%, contre une estimation de 104,19 milliards de dollars

* Nvidia prévoit une croissance de son chiffre d'affaires d'environ 70% pour l'exercice 2028

* Nvidia et AWS vont déployer 2 millions de GPU supplémentaires en 2027 et 2028

par Deborah Mary Sophia

Le chiffre d'affaires trimestriel de Nvidia

NVDA.O a plus que doublé et le fabricant de puces a annoncé mercredi des prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre supérieures aux estimations de Wall Street, signe d'une demande soutenue pour ses puces d'IA.

La société a également indiqué qu’elle prévoyait une croissance de son chiffre d’affaires d’environ 70% pour l’exercice 2028, et a annoncé un renforcement de son partenariat avec Amazon Web Services, la division de cloud computing d’

AMZN.O .

Les deux entreprises déploieront 2 millions de GPU Nvidia supplémentaires sur l’infrastructure mondiale d’Amazon en 2027 et 2028, a déclaré Colette Kress, directrice financière de Nvidia, lors d’une conférence téléphonique sur les résultats.

L'action de la société a inversé la tendance lors des échanges après la clôture, bondissant de plus de 4%, les investisseurs saluant la feuille de route de croissance présentée par Nvidia.

À la clôture de mercredi, l’action Nvidia affichait une hausse de 12,4% depuis le début de l’année, tandis que celles d’AMD et d’Intel avaient plus que doublé.

Les résultats de Nvidia, l’une des entreprises les plus valorisées au monde, sont considérés comme un indicateur clé du marché de l’IA, car ses puces équipent la plupart des grands centres de données et des modèles d’IA avancés à l’échelle mondiale.

EXPLOSION DES DÉPENSES DES GÉANTS DE LA TECH EN MATIÈRE D’IA Ce rapport intervient quelques semaines après que des entreprises telles que Microsoft MSFT.O et Meta META.O — deux des plus gros clients de Nvidia — ont renforcé les anticipations selon lesquelles les géants de la tech dépenseraient plus de 730 milliards de dollars en infrastructures d’IA cette année, une somme sans précédent qui marque une forte progression par rapport aux 400 milliards de dollars dépensés l’année dernière.

Une part croissante des dépenses prévues par les entreprises technologiques est toutefois désormais consacrée à des projets internes de développement de puces visant à réduire leur dépendance vis-à-vis des processeurs de Nvidia, coûteux et soumis à des contraintes d’approvisionnement. Le rôle de Nvidia dans l’écosystème financier complexe de l’essor de l’IA fait également l’objet d’une attention croissante, après que l’entreprise a accepté de garantir certaines opérations dans le cadre d’un nouveau partenariat avec six grandes institutions financières , qui vise à lever plus de 500 milliards de dollars pour les infrastructures d’IA.

Les marges de l’entreprise sont suivies de près, les analystes s’attendant à ce qu’elles subissent la pression de la montée en puissance de la production de ses puces Rubin et de la hausse des prix de la mémoire qui affecte la chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs.

Nvidia prévoit une marge brute ajustée de 74%, à plus ou moins 50 points de base, pour le troisième trimestre. Les analystes s’attendaient à 74,77%.

La société prévoit un chiffre d’affaires de 108 milliards de dollars pour le troisième trimestre, à ± 2%, contre une estimation moyenne des analystes de 104,19 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

INCERTITUDE CONCERNANT LES VENTES EN CHINE

Nvidia a déclaré n’avoir pris en compte aucune vente de puces pour centres de données en Chine dans ses prévisions. Ses activités en Chine sont marquées par une grande incertitude. En mai, Washington a autorisé une dizaine d’entreprises chinoises , dont Alibaba 9988.HK , Tencent 0700.HK et ByteDance, à acheter l’une des puces d’IA les plus puissantes de Nvidia, la H200, bien que les livraisons aient été bloquées pendant des mois. Nvidia a commencé à promouvoir son nouveau processeur Vera auprès de ses clients chinois en juin, leur indiquant que la puce pourrait être disponible dès août, alors que la Chine envisageait parallèlement d’autoriser les principales entreprises d’IA à effectuer des achats limités de H200. Le mois dernier, un responsable du ministère américain du Commerce a déclaré que les livraisons avaient commencé mais qu’elles restaient “très peu nombreuses”.

MENACE D’UNE CONCURRENCE CROISSANTE

Alors que l’IA est de plus en plus utilisée pour automatiser des tâches et répondre à des requêtes, les processeurs graphiques de Nvidia sont confrontés à une concurrence croissante de la part des processeurs centraux et des puces sur mesure, mieux adaptés à ce processus — appelé “inférence”.

Cette évolution a incité les grandes entreprises technologiques à investir dans leurs propres puces. Meta META.O prévoit de commencer à fabriquer sa puce IA “Iris” en septembre, selon une information EXCLUSIVE de Reuters. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un programme de quatre générations de puces sur mesure visant à réduire les coûts de calcul. Alphabet GOOGL.O a commandé plus de 3 millions de puces auprès d’Intel pour 2028, a rapporté The Information en juin, ajoutant que Nvidia évaluait également la technologie de fabrication du fabricant américain de puces afin de produire un processeur combinant quatre GPU en une seule unité.

Ses concurrents Intel INTC.O et AMD AMD.O visent également le marché de l’inférence, et plusieurs entreprises chinoises, dont Baidu 9888.HK , produisent déjà leurs propres puces pour ce type de tâches.

Nvidia en a pris bonne note. En mars, elle a dévoilé un nouveau processeur central et un système d’IA basés sur une technologie acquise sous licence auprès de la start-up Groq, spécialisée dans l’inférence, dans le cadre d’un accord de 17 milliards de dollars, associant les puces de Groq à sa future plateforme Vera Rubin. La position dominante de l’entreprise en tant que leader du marché de l’IA a été renforcée au début du mois lorsque Elon Musk, directeur général de SpaceX SPCX.O , a déclaré que l’entreprise de fusées utiliserait exclusivement le matériel de Nvidia . Nvidia a indiqué que le potentiel de chiffre d’affaires de ses puces d’IA pourrait dépasser 1 000 milliards de dollars d’ici 2027 , soit le double du potentiel de 500 milliards de dollars d’ici 2026 que Nvidia avait évoqué pour ses puces Blackwell et Rubin.

Le chiffre d’affaires de Nvidia au deuxième trimestre a plus que doublé pour atteindre 96,22 milliards de dollars, dépassant les estimations de 92,17 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté s’est élevé à 2,22 dollars par action pour le trimestre clos le 26 juillet, contre des estimations de 2,10 dollars.

Le chiffre d’affaires lié aux centres de données a également plus que doublé pour atteindre 89 milliards de dollars, dépassant les estimations de 85,08 milliards de dollars.

Cette entreprise, dont la capitalisation boursière s’élève à 5 160 milliards de dollars, a dépassé les prévisions de chiffre d’affaires de Wall Street au cours des 15 derniers trimestres, mais l’ampleur de ces résultats supérieurs aux attentes s’est réduite.