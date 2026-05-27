Nvidia prévoit d'investir 150 milliards de dollars par an à Taïwan, « épicentre » de la révolution de l'IA, selon son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des citations du directeur général de Nvidia) par Wen-Yee Lee

Le directeur général de Nvidia

NVDA.O a déclaré mercredi que l'entreprise de semi-conducteurs prévoyait d'investir environ 150 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) par an à Taïwan, qualifiant l'île d'« épicentre » de la révolution de l'IA et prédisant qu'elle resterait longtemps le centre mondial de la fabrication technologique.

“Il y a quatre ou cinq ans, Nvidia dépensait environ 10 à 15 milliards de dollars (XX,XX à XX,XX milliards d'euros) par an à Taïwan. Aujourd'hui, nous y dépensons 100 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), et nous allons passer à 150 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) par an”, a déclaré Jensen Huang, directeur général du fabricant de puces dont la valeur s'élève à 5 000 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros).

M. Huang s'exprimait lors d'une cérémonie d'inauguration à Taipei pour le futur siège social de la société à Taïwan, dont la construction, a-t-il indiqué, débutera cette année et qui devrait être opérationnel en 2030. Il n'a pas précisé sur combien d'années la société prévoit d'investir ces 150 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros).

Le siège social taïwanais rapprochera Nvidia de TSMC

2330.TW , le plus grand fabricant mondial de puces sous contrat qui produit bon nombre des semi-conducteurs de pointe alimentant la tendance vers l’IA et qui est un fournisseur majeur de l’entreprise technologique américaine.

“Taïwan est en plein essor”, a déclaré M. Huang sur scène lors de la cérémonie, à laquelle assistaient ses parents, sa femme, sa fille et son fils, ainsi qu'environ 1 000 employés.

“Taïwan est l’épicentre de la révolution de l’IA. C’est ici que sont fabriqués les puces et les boîtiers, c’est ici que sont assemblés les systèmes, c’est ici que les supercalculateurs d’IA ont été créés. Le nombre de partenaires avec lesquels nous travaillons ici à Taïwan est incroyable.”