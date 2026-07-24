Nvidia, Microsoft et d'autres géants de la technologie soutiennent les modèles d'IA open source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Deux douzaines d'entreprises, dont Meta et IBM, signent une lettre

* Elles exhortent les législateurs à éviter toute « restriction prématurée » sur les modèles d’IA open source

* Les législateurs américains proposent des « kill switches » pour les modèles d’IA après une cyberattaque malveillante contre OpenAI

par Stephen Nellis

Nvidia NVDA.O , Microsoft

MSFT.O et d’autres géants de la technologie ont publiquement plaidé vendredi auprès des législateurs en faveur des modèles d’IA open source, s’immisçant ainsi dans un débat qui agite les milieux économiques et politiques quant à savoir qui contrôle cette technologie puissante.

Dans une lettre publiée sur X et signée par deux douzaines d’entreprises et d’organisations, dont Meta Platforms META.O et IBM IBM.O , le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré que les législateurs devaient éviter « les restrictions prématurées sur les modèles ouverts qui étouffent la concurrence ou poussent l’innovation à l’étranger ». Cette lettre vient alimenter le débat croissant autour des modèles open source, plus difficiles à réglementer – tels que ceux de Nvidia et ceux publiés ces dernières semaines par des laboratoires chinois – et des modèles à code source fermé contrôlés par des entreprises spécifiques telles qu’OpenAI et Anthropic.

Ces derniers mois, les dirigeants d’entreprises de la Silicon Valley se sont insurgés contre le coût des modèles à code source fermé. Les **directeurs généraux** de Microsoft et du sous-traitant de la défense Palantir Technologies PLTR.O ont publiquement fait valoir que les modèles open source que leurs clients peuvent exécuter au sein de leurs propres centres de données contribueront à maîtriser les coûts liés à l’IA. Les responsables du secteur technologique se sont également irrités des contrôles intégrés par OpenAI et Anthropic dans leurs modèles. Hugging Face, le site collaboratif de codage en IA qui a été piraté par un modèle OpenAI rebelle, a déclaré cette semaine avoir dû recourir à un modèle open source chinois pour se défendre contre l’attaque, car les modèles à code source fermé sont soumis à des restrictions d’utilisation dans le domaine de la cybersécurité. Parallèlement, les législateurs américains, alarmés par la cyberattaque perpétrée par ce modèle OpenAI **rebelle**, ont proposé une loi qui imposerait un « kill switch » pour les modèles d’IA, et l’administration du président Donald Trump envisage des sanctions à l’encontre des créateurs de modèles open source chinois pour vol présumé de technologies américaines à code source fermé.

Dans leur lettre, Nvidia et d’autres entreprises ont reconnu les préoccupations liées au vol de technologie, mais ont fait valoir qu’elles devaient être traitées « par le biais de cadres juridiques et commerciaux ciblés plutôt que par des restrictions générales ».

« Se fier uniquement à des modèles fermés n’est pas intrinsèquement sûr: ils peuvent faire l’objet de violations, être détournés ou présenter des défaillances que des tiers ne peuvent pas détecter », indique la lettre. « Les modèles à poids ouverts, en revanche, permettent à une vaste communauté de chercheurs et de développeurs d’examiner leur comportement, d’identifier leurs vulnérabilités, de mettre au point des mesures de protection et de les améliorer au fil du temps. »