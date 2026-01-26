Nvidia lance des modèles d'IA pour révolutionner les prévisions météorologiques
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 20:56
Baptisée "Earth-2", la suite comprend un modèle de prévision à 15 jours, un modèle centré sur les orages violents aux États-Unis avec un horizon de six heures, et un outil capable d'intégrer des données provenant de multiples capteurs. Ces innovations intéressent particulièrement le secteur de l'assurance, qui dépend de simulations complexes pour évaluer les risques liés aux événements extrêmes. Mike Pritchard, directeur de la recherche en simulation climatique chez Nvidia, souligne que ces outils permettent désormais aux assureurs d'exécuter des ensembles de données massifs, jusqu'à 10 000 simulations, auparavant impossibles à traiter à grande échelle.
Avec cette initiative, Nvidia poursuit son positionnement stratégique dans les applications industrielles et scientifiques de l'IA. Au-delà de son rôle dominant sur le marché des GPU, l'entreprise cherche à démontrer la portée transversale de ses technologies, capables d'accélérer des domaines tels que les prévisions climatiques, les véhicules autonomes ou encore la recherche médicale. En ouvrant l'accès à ces modèles, Nvidia entend également favoriser l'adoption de ses outils IA dans un large éventail de secteurs critiques.
Valeurs associées
|186,5800 USD
|NASDAQ
|-0,58%
