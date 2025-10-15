Nvidia : HSBC passe à l'Achat

(AOF) - HSBC a rehaussé sa recommandation de Conserver à Acheter et son objectif de cours de 200 dollars à 320 dollars sur Nvidia . Le bureau d'études explique qu'il est encore plus optimiste sur la taille du marché adressable pour les GPU (processeurs graphiques) en 2027. Il est désormais estimé à 351 milliards de dollars de revenus, un montant supérieur de 36% au consensus de 258 milliards de dollars de revenus.

Il envisage également une réduction potentielle des incertitudes liées au marché chinois des GPU dans l'éventualité d'accord commercial entre les États-Unis et la Chine, qui pourrait permettre à Nvidia de bénéficier d'une reprise de la demande sur le marché chinois. HSBC a rehaussé de 36% son estimation de bénéfice par action de 8,75 dollars pour l'exercice 2027, bien supérieur au consensus de 6,48 dollars.

