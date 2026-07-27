Nvidia est en pourparlers avec OpenAI pour garantir un financement de 250 milliards de dollars destiné à un centre de données, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de la date; ajouts d'informations sur l'installation et la rentabilité d'OpenAI)

Nvidia NVDA.O est en pourparlers pour fournir environ 250 milliards de dollars de garanties de financement à OpenAI dans le cadre d’un projet de centre de données de grande envergure, a rapporté dimanche le Wall Street Journal. Ce soutien de Nvidia aiderait le créateur de ChatGPT à louer un projet de 10 gigawatts que SB Energy, filiale de SoftBank

9984.T , est en train de développer dans le sud de l’Ohio, a indiqué le journal, citant des sources proches du dossier.

Pour OpenAI, un tel accord constituerait une première étape vers la maîtrise de sa propre infrastructure, au lieu de la louer auprès de Microsoft MSFT.O , d’Amazon AMZN.O et d’Oracle ORCL.N , tandis que pour Nvidia, cela garantirait une demande pour ses puces pendant de nombreuses années.

Selon le WSJ, le projet devrait coûter au total plus de 500 milliards de dollars, puces intégrées au centre de données comprises.

Cette installation, qui comptera parmi les plus grandes de ce type, devrait être construite sur des terrains fédéraux et privés dans le sud de l’Ohio, a rapporté The Information le mois dernier.

La garantie de 250 milliards de dollars couvre le bail du centre de données et le financement par emprunt, mais ne couvrirait pas les puces Nvidia installées dans le centre, a précisé le WSJ, ajoutant que le fabricant de puces discutait également du financement des achats de puces d’OpenAI, d’une valeur pouvant atteindre 350 milliards de dollars.

Le soutien de Nvidia permettrait de mettre en place des montages financiers visant à rassurer les prêteurs quant au financement du projet, ajoute l’article.

Bien qu’OpenAI soit évaluée à 852 milliards de dollars, ce qui en fait l’une des entreprises privées les plus valorisées, la start-up reste pour l’instant déficitaire, ce qui soulève des questions quant à sa capacité à financer les engagements de plusieurs milliards de dollars qu’elle a pris en matière d’infrastructures d’IA.

La première phase du projet devrait s’achever en 2028, avec une puissance d’environ 800 mégawatts, précise le Journal.

L’approvisionnement en électricité du projet est contrôlé par le gouvernement américain et financé séparément par le Japon dans le cadre d’un accord commercial récent, lié à l’engagement de Tokyo d’investir 33 milliards de dollars dans une centrale au gaz naturel. Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, participe aux décisions concernant l’attribution des droits d’accès, selon le rapport.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement ces informations. Nvidia, OpenAI et le département américain du Commerce n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

OpenAI, qui mène depuis plusieurs semaines des négociations avancées en vue de louer le site, figure parmi les entreprises manifestant le plus grand intérêt pour le projet, tandis qu’Anthropic, Microsoft et Google GOOGL.O ont également eu des échanges avec Howard Lutnick ces dernières semaines, précise le rapport.

Cet accord souligne une tendance plus large: les géants de la technologie, de plus en plus , se tournent vers les marchés de la dette et des capitaux propres pour financer leurs infrastructures d’IA, les dépenses devant dépasser les 700 milliards de dollars cette année.