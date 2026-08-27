Nvidia en hausse après avoir laissé entrevoir une plus grande marge de manœuvre en matière de dépenses dans l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, avant l’ouverture de la Bourse, l’action Nvidia

NVDA.O a progressé d’environ 6 %, les investisseurs ayant salué les solides perspectives à long terme du fabricant de puces, pariant que la course mondiale à la mise en place d’infrastructures d’IA alimentera plusieurs années de croissance rapide, malgré les inquiétudes liées aux goulots d’étranglement dans l’approvisionnement et aux liens financiers avec les clients.

La société la plus valorisée au monde prévoit une croissance de 70 % de son chiffre d’affaires au cours du prochain exercice fiscal et annonce des ventes pour le trimestre en cours supérieures aux estimations de Wall Street, ce qui indique que le boom des dépenses en IA reste intact.

Ces prévisions offrent un nouvel argument aux optimistes après que l’action Nvidia a chuté de près de 12 % par rapport à son pic de mai, les investisseurs exigeant de plus en plus de preuves que l’essor des dépenses en IA allait perdurer.

À la suite de ces résultats, au moins dix sociétés de courtage ont relevé leur objectif de cours sur l’action, selon les données compilées par LSEG.

Les analystes de Morgan Stanley ont déclaré: "Une croissance de 70 % malgré des contraintes d'approvisionnement est un chiffre remarquable, et dans la mesure du possible, nous nous attendons à ce que Nvidia continue de lever les obstacles à une croissance encore plus forte."

Ces prévisions constituent une rare projection à long terme de la part de Nvidia, le directeur général Jensen Huang ayant déclaré que l’IA avait atteint un "point d’inflexion", la technologie passant du stade de l’expérimentation à celui du déploiement dans le monde réel.

Nvidia a indiqué que la demande en IA s’étendait au-delà des hyperscalers, citant la croissance des laboratoires d’IA, l’augmentation des capacités d’entreprises telles que CoreWeave CRWV.O et Nebius NBIS.O , ainsi qu’un partenariat renforcé avec Amazon Web Services.

Morgan Stanley a estimé que l’entrée de Nvidia dans le partage des revenus du cloud pourrait constituer un nouveau catalyseur pour le titre.

La société a annoncé un chiffre d’affaires de 96,2 milliards de dollars au deuxième trimestre, dépassant les attentes de Wall Street, grâce à 89 milliards de dollars de ventes dans le secteur des centres de données.

L'action se négocie à 17,9 fois les estimations de bénéfices prévisionnels, bien en deçà des 37,2 fois d'Advanced Micro Devices AMD.O et des 46,2 fois d'Intel INTC.O .