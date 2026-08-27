Nvidia en hausse après avoir annoncé une prévision de hausse de 70 % de son chiffre d'affaires pour le prochain exercice fiscal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** L'action Nvidia NVDA.O progresse de 5,9% à 222,08 dollars en pré-ouverture

** Le fabricant de puces a annoncé mercredi une prévision de hausse de 70% de son chiffre d'affaires pour le prochain exercice fiscal, soulignant une demande inébranlable en matière de calcul pour l'IA, tout en avertissant que les pénuries de composants mémoire continueraient à freiner le rythme de son expansion

** Melius Research relève son objectif de cours de 20 dollars à 420 dollars, invoquant sa confiance dans le développement de l'IA et la capacité de l'entreprise à s'approprier une part prépondérante des opportunités du marché

** La société de courtage estime que "Nvidia est tout simplement trop bon marché pour une entreprise affichant une croissance de plus de 70%", indépendamment des opinions sur sa stratégie d’investissement, qui fait sans doute l’envie des investisseurs en capital-risque et des gestionnaires de fonds spéculatifs de la Silicon Valley

** La société prévoit un chiffre d'affaires de 108 milliards de dollars au troisième trimestre, avec une marge de fluctuation de ± 2%, contre une estimation moyenne des analystes de 104,19 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG