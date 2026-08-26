Nvidia dépasse les attentes malgré la montée des puces maison dans l'IA

Nvidia a présenté des prévisions de chiffre d'affaires supérieures aux attentes pour le troisième trimestre, confirmant la vigueur persistante des investissements dans les infrastructures d'intelligence artificielle. Le groupe vise 108 milliards de dollars de revenus, avec une marge de variation de 2%, contre 104,19 milliards anticipés par les analystes selon LSEG. Ces perspectives n'intègrent aucune vente de puces pour centres de données en Chine. Pour autant, le titre perd près de 1% dans les échanges prolongés.

La demande reste soutenue par les dépenses des géants technologiques, qui devraient consacrer plus de 730 milliards de dollars aux infrastructures d'IA cette année, contre 400 milliards l'an dernier. Une part croissante de ces investissements finance toutefois des processeurs développés en interne afin de réduire la dépendance aux GPU de Nvidia. Intel, AMD et plusieurs groupes chinois renforcent également leur présence dans l'inférence, où les processeurs centraux et les puces personnalisées peuvent se révéler mieux adaptés à certaines charges de travail.

Nvidia diversifie en parallèle son offre et a notamment présenté une architecture associant sa future plateforme Vera Rubin à une technologie de Groq spécialisée dans l'inférence. Le groupe participe aussi à un partenariat avec six institutions financières visant à lever plus de 500 milliards de dollars pour financer des infrastructures d'IA. Malgré l'intensification de la concurrence, Nvidia estime désormais que les débouchés commerciaux pour ses puces d'intelligence artificielle pourraient dépasser 1 000 milliards de dollars jusqu'en 2027.

L'hégémonie du géant de l'intelligence artificielle est de plus en plus remise en cause dans les marchés après la montée en puissance des puces maisons. Des analystes comme Harlan Sur de chez JP Morgan expliquent dans sa dernière note : "Nous restons convaincus que NVDA conservera sa position de leader sur le marché du calcul IA, même si nous prévoyons également que la part de marché des GPU et des ASIC/XPU dans le calcul IA tendra vers la parité au cours des prochaines années.