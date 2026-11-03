Nvidia demande à ses clients du secteur des centres de données de réduire leur exposition à la Chine, selon le Financial Times

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Nvidia NVDA.O ordonne à ses partenaires spécialisés dans les centres de données de réduire leur exposition aux clients chinois, a rapporté mardi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.