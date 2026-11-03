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Nvidia demande à ses clients du secteur des centres de données de réduire leur exposition à la Chine, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 06:07

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nvidia NVDA.O ordonne à ses partenaires spécialisés dans les centres de données de réduire leur exposition aux clients chinois, a rapporté mardi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

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