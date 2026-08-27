Nvidia déclenche une flambée des actions du secteur des semi-conducteurs alors que les prévisions indiquent que l'essor de l'IA se poursuit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dernières nouvelles à l'ouverture des marchés) par Rashika Singh et Kanishka Ajmera

Nvidia a déclenché jeudi une vague de hausse des valeurs du secteur des semi-conducteurs grâce à des prévisions de chiffre d’affaires à long terme, ce qui est rare, et qui ont réussi là où ses récents résultats trimestriels supérieurs aux attentes avaient échoué: apaiser les craintes des investisseurs quant à un éventuel ralentissement du boom de l’IA.

L'action du fabricant de puces a bondi de 6,8 %, ce qui, si cette hausse se confirme, lui permettrait de gagner environ 295,7 milliards de dollars en capitalisation boursière et d'enregistrer sa meilleure performance journalière depuis le 1er juin.

Après avoir bondi de plus de 1 000 % en trois ans pour devenir l’entreprise la plus valorisée au monde, Nvidia a pris du retard sur ses concurrents du secteur des puces en 2026, avec une hausse de seulement 12 %, en raison des craintes liées aux dépenses des géants de la tech en matière de centres de données et de son propre rôle dans la surévaluation du secteur de l’IA, en soutenant certaines entreprises qui comptent parmi ses clients.

Les efforts déployés par ses clients, notamment OpenAI, pour développer des puces en interne pouvant se substituer aux processeurs de Nvidia, coûteux et soumis à des contraintes d’approvisionnement, ont accentué cette pression.

Pour apaiser ces inquiétudes, Nvidia a annoncé mercredi une hausse de 70 % de son chiffre d'affaires lié à l' pour le prochain exercice fiscal, une démarche inhabituelle de la part d'une entreprise qui ne publie généralement que des prévisions trimestrielles.

Elle a également dépassé les prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices pour le deuxième trimestre.

Ces prévisions confirment que «le développement de l’IA se poursuivra à plein régime et que Nvidia continuera à empocher une part notable de ces dépenses», a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

« Il est impossible pour les investisseurs de tourner le dos à cette entreprise: elle connaît une croissance rapide et est incroyablement rentable. Ce n’est pas un rêve qui se reflète dans son cours, c’est la réalité. »

D’autres valeurs du secteur des puces liées à l’IA ont également progressé lors d’un rebond de près de 150 milliards de dollars: Intel INTC.O , Micron MU.O , Broadcom AVGO.O et les actions cotées aux États-Unis de la société sud-coréenne SK Hynix SKHY.O ont enregistré des hausses comprises entre 1,3 % et 3,5 %, après que les valeurs technologiques ont progressé sur les places boursières asiatiques et européennes.

Même les entreprises de cloud computing spécialisées dans l'IA, telles que CoreWeave CRWV.O et Nebius NBIS.O , qui bénéficient du soutien de Nvidia et sont de plus en plus considérées comme essentielles à son activité, ont progressé de 2 % à 4,5 %.

Au moins 16 sociétés de courtage ont relevé leurs objectifs de cours sur l’action Nvidia, les résultats ayant mis en évidence une forte demande pour ses processeurs d’IA Rubin de nouvelle génération, selon les données de LSEG.

Pourtant, Nvidia se négocie à un multiple inférieur à celui de ses concurrents, car les prévisions des analystes concernant ses bénéfices ont augmenté plus rapidement que le cours de l’action de la société. Son ratio cours/bénéfice prévisionnel s’établit à 17,9, bien en deçà des 37,2 fois d’Advanced Micro Devices et des 46,2 fois d’Intel.