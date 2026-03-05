Nvidia arrête la production de H200 en Chine et transfère la capacité de TSMC à Vera Rubin, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec le contexte)

Nvidia NVDA.O a arrêté la production de ses **deuxièmes** puces d'intelligence artificielle les plus avancées, connues sous le nom de puces H200, destinées au marché chinois, a rapporté le Financial Times jeudi.

Le fabricant américain de puces a réaffecté la capacité de production **chez** le sous-traitant **de puces** TSMC 2330.TW **de la fabrication des puces H200 vers** son matériel Vera Rubin de prochaine génération, indique le rapport, citant deux personnes au fait de la question.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. Nvidia et TSMC n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. La semaine dernière, Nvidia a déclaré avoir reçu des licences du gouvernement américain pour expédier de "petites quantités" de ses puces H200 à des clients en Chine. Toutefois, cette démarche suggère que Nvidia ne s'attend pas à des ventes significatives de H200 en Chine à court terme. Le mois dernier, un fonctionnaire du ministère américain du commerce a déclaré qu'aucune des puces H200 de Nvidia n'avait été vendue à des clients chinois.

En janvier, l'administration du président américain Donald Trump a donné un feu vert officiel aux ventes de puces H200 de Nvidia à destination de la Chine, mais les expéditions sont restées bloquées en raison des garde-fous intégrés au processus.