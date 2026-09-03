Nvidia affiche une légère hausse après avoir annoncé le rachat de Hugging Face pour près de 13 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** Le fabricant de puces Nvidia NVDA.O affiche une hausse de 0,5 % à 225,49 dollars en pré-ouverture

** NVDA annonce le rachat de la plateforme de développement Hugging Face pour 12,93 milliards de dollars

** “Hugging Face restera une plateforme ouverte pour l’ensemble de l’écosystème de l’IA” – Jensen Huang, directeur général de Nvidia

** Nvidia versera environ 11,9 milliards de dollars aux investisseurs de Hugging Face, tout en proposant un programme de fidélisation sous forme d’actions pouvant atteindre 1 milliard de dollars aux employés qui rejoindront Nvidia

** À la clôture d'hier, l'action NVDA affichait une hausse d'environ 20 % depuis le début de l'année