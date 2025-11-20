Nvidia affiche toujours une croissance insolente, la demande "continue d'accélérer"

Le géant américain des puces électroniques Nvidia est resté sur un rythme de croissance effréné au troisième trimestre de son exercice décalé ( AFP / Hector RETAMAL )

Le géant américain des puces électroniques Nvidia est resté sur un rythme de croissance effréné au troisième trimestre de son exercice décalé, toujours soutenu par une demande qui "continue d'accélérer", selon son patron, Jensen Huang.

Le bénéfice net pour le trimestre clôturé fin octobre a bondi de 65% sur un an, à 31,9 milliards de dollars, selon un communiqué publié mercredi, un chiffre salué à Wall Street, où l'action du groupe était en hausse de près de 4% dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, indicateur le plus suivi par les investisseurs, le bénéfice ressort à 1,30 dollar, contre 1,26 attendu par les analystes.

Inconnu du grand public il y a trois ans, Nvidia est devenu l'un des symboles de la révolution de l'intelligence artificielle générative, car ses processeurs graphiques, aussi appelés GPU, sont considérés comme un matériau indispensable au développement de l'IA.

Alors que les craintes d'une bulle autour de l'IA se sont accentuées ces dernières semaines, les déclarations du directeur général de Nvidia, Jensen Huang, étaient attendues impatiemment par les marchés.

Le sexagénaire a assuré que les ventes de la Blackwell, sa puce la plus performante pour les applications IA et l'informatique à distance (cloud), étaient "hors norme" et que les GPU destinés au cloud étaient "tous vendus".

"La demande de capacités de calcul continue d'accélérer", a-t-il ajouté, cité dans le communiqué. "L'IA se répand partout et peut tout faire."

Le chiffre d'affaires a progressé, au total, de 62% par rapport à la même période de l'an dernier, à 57 milliards de dollars.

"Nvidia répond aux énormes attentes" du marché, a commenté Matt Britzman, analyste d'Hargreaves Lansdown.

- "Monstrueux" -

Et Nvidia ne voit pas son élan ralentir, tablant sur une croissance de 65% de ses revenus pour le trimestre en cours, un rythme sensiblement supérieur à ce qu'anticipent les analystes, Matt Britzman le qualifiant de "monstrueux".

Le groupe de Santa Clara (Californie) annonce aussi une marge brute comprise entre 74,8% et 75,0%, toujours pour le quatrième trimestre (clôturé fin janvier) soit un niveau plus vu depuis cinq trimestres.

"On parle beaucoup de bulle IA", a dit Jensen Huang lors de la conférence téléphonique de présentation de résultats. "De là où nous sommes, nous voyons quelque chose de différent. (...) Nvidia est un accélérateur sans égal."

"Ces résultats et les prévisions sont énormes", ont commenté les analystes de Wedbush Securities, pour qui "ils devraient relancer l'appétit des investisseurs pour le secteur technologique jusqu'à la fin de l'année."

Outre les inquiétudes relatives à la surévaluation de l'écosystème IA, des observateurs s'interrogent sur la propension de la société californienne à rester au-dessus du lot dans un contexte de montée en puissance de la concurrence.

Le rival américain AMD se positionne de façon plus agressive sur les GPU, tandis que Google vient de mettre en ligne son nouveau modèle d'IA générative Gemini 3, développé uniquement grâce à ses propres puces, les Tensor Processing Units (TPU).

Lors de la conférence téléphonique de présentation des résultats, la directrice financière de Nvidia, Colette Kress, a expliqué que l'entreprise s'attendait à tirer environ 500 milliards de dollars de chiffre d'affaires de la vente de ses processeurs Blackwell et Rubin (la nouvelle génération annoncée pour fin 2026) sur les années calendaires 2025 et 2026.

Cela signifie que l'entreprise prévoit des revenus d'environ 350 milliards de dollars sur 14 mois de novembre 2025 à fin 2026. La directrice financière a même averti que ce nombre allait "croître".

"L'éventail" de Nvidia en matière de produits IA et cloud "est sous-estimé", considère Matt Britzman. "Même si ses rivaux peuvent offrir des éléments du système, il sera difficile de proposer une solution intégrale comme la leur."

L'ascension de la firme américaine est d'autant plus remarquable qu'elle est désormais privée, de facto, de ventes en Chine, un marché majeur pour Nvidia il y a encore quelques mois, du fait de restrictions à l'exportation.

L'entreprise n'a réalisé que 50 millions de dollars de chiffre d'affaires en Chine au troisième trimestre et ne projette aucun revenu venu de ce marché pour le trimestre en cours.