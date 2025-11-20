L'Europe vue en nette hausse, Nvidia apaise les craintes sur l'IA

La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en nette hausse jeudi à l'ouverture, les résultats du géant américain Nvidia ayant, du moins pour l'instant, apaisé les craintes des investisseurs quant à une bulle autour de l'intelligence artificielle (IA).

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,97% pour le CAC 40 parisien, de 0,97% pour le Dax à Francfort, de 0,53% pour le FTSE à Londres et de 1,04% pour l'EuroStoxx 50.

Le Stoxx 600 devrait ouvrir sur une hausse de 0,82%.

Les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse de 0,66% pour le Dow Jones, de 1,38% pour le Standard & Poor's-500 et de 1,9% pour le Nasdaq.

Nvidia a rassuré Wall Street mercredi soir en annonçant une accélération de la croissance de son chiffre d'affaires après plusieurs trimestres plus lents et en publiant des prévisions supérieures aux attentes pour le quatrième trimestre, ce qui a fait grimper son action de 5% dans les échanges après la clôture de la Bourse.

Les résultats trimestriels de Nvidia sont considérés comme un test majeur par les marchés, d'autant plus que le sentiment avant la publication était fragile, les actions ayant été prises dans une vague de ventes ces derniers jours sur fond d'inquiétudes liées aux valorisations élevées et aux dépenses massives des entreprises du secteur de l'IA.

"La psychologie du marché a été négative ce mois-ci, les investisseurs craignant que le développement des infrastructures d'intelligence artificielle ne soit qu'une bulle. Dans quelques années, nous repenserons peut-être à cette période et y verrons les signes annonciateurs d'une telle bulle", a déclaré Chris Zaccarelli, directeur des investissements chez Northlight Asset Management.

"Mais en attendant, les plus grandes entreprises technologiques mondiales sont extrêmement rentables et réinvestissent des milliards de dollars dans des centres de données, des serveurs et des puces, et ces dépenses sont bien réelles", dit-il.

Pour l'instant, l'effet Nvidia se fait sentir sur les marchés asiatiques, du Japon à Taïwan en passant par la Corée du Sud, où les valeurs liées à l'IA sont en forte hausse ce jeudi, TSMC <2330.TW,> l'un des principaux fournisseurs du géant américain, gagnant 4,30%, Samsung Electronics <005930.KS > 4,25%, SoftBank Group 1,89% et Tokyo Electron 5,31%

La politique monétaire reste au centre des inquiétudes, alors que les "minutes" de la réunion d'octobre de la Réserve fédérale américaine (Fed) ont montré mercredi que la décision de réduire de 25 points de base l'objectif de taux des "fed funds" a divisé les responsables, certains exprimant leurs craintes sur l'inflation.

Les investisseurs attendent par ailleurs la publication, ce jeudi, du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis, retardé par l'impasse budgétaire à Washington.

Le Bureau des statistiques du travail (BLS) a par ailleurs annoncé que le rapport mensuel officiel sur l'emploi aux Etats-Unis du mois d'octobre ne serait pas publié en raison du "shutdown" de l'administration fédérale qui a pris fin la semaine dernière.

Le calendrier actualisé pour la publication du rapport de novembre, désormais prévu pour le 16 décembre, six jours après la réunion de la Fed, a encore refroidi les paris sur une éventuelle nouvelle baisse des taux le mois prochain, car la banque centrale ne disposera pas de cette donnée clé avant sa décision.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse mercredi après une séance en dents de scie, les valeurs du secteur de la technologie regagnant du terrain avant la publication des résultats trimestriels de Nvidia.

L'indice Dow Jones a gagné 0,10%, le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 0,38%, et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,59%.

EN ASIE

Au Japon, le Nikkei a grimpé de 2,65 à 49.863,94 points après avoir gagné plus de 4% et franchi la barre des 50.000 points plut tôt en séance, porté par les valeurs technologiques.

En Chine, en revanche, l'indice composite de la Bourse de Shanghai a reculé de 0,4% et le CSI 300 des grandes capitalisations a abandonné 0,51%, la banque centrale chinoise ayant laissé ses taux directeurs inchangés pour le sixième mois consécutif. Si les opérateurs s'attendaient à cette décision, les inquiétudes concernant la faiblesse de la reprise économique ont alimenté les appels en faveur de nouvelles mesures de relance.

La Bourse de Hong Kong perd 0,26%.

TAUX / CHANGES

Le rendement des Treasuries à dix ans prend 1,1 point de base à 4,1425%, une hausse similaire à celui de l'obligation à deux ans, qui ressort à 3,6084%.

Les rendements des obligations japonaises à 30 ans ont touché jeudi un niveau record et ressort à 3,387% alors que les inquiétudes grandissaient concernant la santé financière du pays et l'affaiblissement du yen, qui a touché son plus bas niveau en dix mois face au billet vert. Les marchés s'attendent à ce que le nouveau gouvernement de la Première ministre Sanae Takaichi mette en place un plan de relance massif.

La Banque du Japon est par ailleurs prête à intervenir sur le marché obligataire si les rendements augmentent fortement dans des circonstances exceptionnelles, a déclaré jeudi Junko Koeda, membre du conseil d'administration de la banque centrale.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans prend 1,5 point de base à 2,7255%.

Sur le marché des devises, le dollar avance légèrement (+0,04) par rapport à un panier de devises de référence, aidé par les paris croissants sur un statu quo des taux d'intérêt américains en décembre.

PÉTROLE

Les prix du pétrole progressent légèrement jeudi après avoir chuté lors de la séance précédente, les craintes que les efforts américains pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine n'augmentent l'offre sur un marché déjà bien approvisionné ayant été compensées par une baisse plus importante que prévu des stocks de brut américains.

Le Brent prend 0,31% à 63,71 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,37% à 59,66 dollars.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)